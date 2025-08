Midi haljine su vječni favorit – donosimo najljepše iz novih kolekcija

Elegantne, svestrane i uvijek u trendu, midi haljine idealne su za prijelazni period, ali i za prve jesenske dane. U nastavku otkrivamo kako ih nositi u slojevitim kombinacijama te donosimo favorite iz najnovijih kolekcija

Ljeto se polako bliži kraju, no to ne znači da se moramo oprostiti od haljina. Dapače, prijelazni period idealan je trenutak da u garderobu ubacimo midi haljine – bezvremenski komad koji nikada ne izlazi iz mode. One su istovremeno elegantne i praktične, nose se kroz sve sezone, a s lakoćom prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije. U novim kolekcijama midi haljine ponovno zauzimaju važno mjesto, od jednostavnih minimalističkih krojeva do boho modela s romantičnim volanima i uzorcima.

Midi haljine savršene su za slojevito odijevanje, što ih čini nezamjenjivima u prijelaznim outfitima. Kombiniraj ih s laganim blejzerom ili oversized kardiganom za ležerni dnevni look, dok će kožna jakna haljini dati urbani i trendi štih. Kada temperature padnu, midi haljina izgleda odlično uz visoke čizme i predimenzionirani džemper, čime se jednostavno produžuje njihova nosivost u hladnijim danima.

Ove sezone posebno su popularni modeli od pamučnih i pletenih materijala, s lagano strukturiranim krojevima koji prate liniju tijela, ali ostavljaju dojam opuštenosti. Također, midi haljine s dugim rukavima i boho uzorcima vraćaju se u fokus, dok su jednobojni slip modeli savršen izbor za minimalistički chic. Bez obzira preferiraš li klasične neutralne tonove ili voliš upečatljive uzorke, midi haljina uvijek se može prilagoditi tvom stilu i prilici.

U nastavku donosimo izbor najljepših midi haljina iz novih kolekcija koje ćemo s guštom nositi i u nadolazećim jesenskim danima.

H&M - 34,99 €

H&M - 37,99 €

H&M - 31,99 €

H&M - 20,99 €

H&M - 34,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 45,95 €

Mango - 69,99 €

Mango - 45,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €