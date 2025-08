Horoskop za petak: Blizanci traže nešto novo u ljubavi, kod ovnova vlada zbrka

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Danas bi moglo doći do zbrke u verbalnoj komunikaciji između vas i voljene osobe. Uz to ćete djelovati i pomalo grubo. POSAO: Ne raspravljajte sa šefovima jer će vas proglasiti agresivcem. Svoje zahtjeve stavite na papir i organizirano predajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Kontrolirajte se.

Bik

LJUBAV: Bez obzira na to što je vaša veza formalno u urednom stanju, ni danas se nećete osjećati najbolje u njoj. To je prolazno. POSAO: Kad već ne možete promijeniti svoje šefove, pokušajte promijeniti to da se s njima ne bavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite sadržaje koje volite.

Blizanci

LJUBAV: Nastavit ćete slobodno vrijeme provoditi s društvom prijatelja i tu ćete se trenutačno osjećati bolje nego da ste u paru. POSAO: Posao koji radite pokušat ćete oplemeniti varijacijama na temu koju već dugo vrtite. Treba vam osvježenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Tražite nešto novo.

Rak

LJUBAV: Ne postoji recept za savršenu vezu, ali vrijedi pravilo da treba biti iskren i pošten u osobnim odnosima. POSAO: Danas je moguće da pogriješite na poslu. Ne radi se o nečem važnom, ali je dovoljno da vas rastuži. Stoga sve provjeravajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne petljajte i ne žurite.

Lav

LJUBAV: S voljenom osobom pokušat ćete obnoviti stari hobi koji će vam obojima činiti zadovoljstvo. POSAO: Danas će vam dan biti šaren. Bavit ćete se područjima gdje treba brzo djelovati, ali i temama koje se razvijaju dugoročno. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete spretni i snalažljivi.

Djevica

LJUBAV: Iskrenost i stabilnost koja postoji u vašoj vezi garancija je da ćete bez problema svladati i male tekuće prepreke. POSAO: Da bi postigli kompromis s nekim od kolega, pozovite se na stabilna i dugotrajna postignuća u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Povedite se za svojim ciljevima.

Vaga

LJUBAV: U osobnim odnosima danas ćete pokazati zavidnu razinu maštovitosti i nježnosti. Partner će biti zadovoljan. POSAO: Moguće su peripetije od strane zavidnika. Oni će glumiti da ne razumiju vaše prijedloge, ali vi ste jači. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

Škorpion

LJUBAV: Mnogi koji su vezama danas će potiho uživati s dragom im osobom u miru vlastitog doma. POSAO: Na rubu ste da kažete nešto u dobroj namjeri, ali da vas pogrešno shvate. Stoga pazite kome i što govorite. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemirni snovi.

Strijelac

LJUBAV: Dan je dobar za upoznavanje i druženje kroz sport, zabavu, rekreaciju. Ako ste sami, izađite na takva mjesta. POSAO: Niti jedan posao koji se radi s ljudima neće vam biti mrzak. Ako pak radite sami, tražit ćete društvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

Jarac

LJUBAV: Vaše namjere bit će dobre, ali okolnosti će biti previše konfuzne da bi mogli postići potpuno ispunjenje. POSAO: Ako dođe do zbrke u suradnji s mladim osobama, potrudite se objasniti sve ono novo što one možda ne razumiju. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete uvjerljivi.

Vodenjak

LJUBAV: Slobodno vrijeme vjerojatno ćete provesti u krugu prijatelja ili dragih vam ljudi s kojim ćete podijeliti svoje emocije. POSAO: Male poslovne rošade bit će povezane s pokušajem uštede i učinkovitijeg korištenja sredstava. ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s drugima.

Ribe

LJUBAV: Da bi danas održali zadovoljavajuće privatne odnose, ne pričajte ako ne morate, prihvaćajte druge kakvi jesu i budite strpljivi. POSAO: Bit će vam teško surađivati s drugima jer ćete se osjećati zakinuto. Najbolje će proći oni koji rade sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

