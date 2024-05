Korejska ljepota: Stručnjakinje otkrivaju kako do besprijekorne 'staklene' kože

Zadnjih nekoliko godina sve se više daje prednost njezi kože, dok je šminkanje palo u "drugi plan". Kada usporedimo današnje beauty trendove s trendovima iz 2016. godine, vidimo ogromnu razliku. Naime, tada se naglasak stavljao na, usudile bismo se reći, prešminkavanje. Gotovo sve influencerice su nosile veliku količinu tekućeg i kamenog pudera, obrve su im bile jako naglašene, a usne "zacementirane" mat ruževima. Danas više preferiramo "no make up make up", a prije svega nam je bitna pravilna njega kože. Tu svakako prednjači korejska kozmetika.

Globalni pomak prema njezi

Erica Choi, licencirana estetičarka i osnivačica brenda za njegu kože "Superegg", smatra da je korejska kultura njege kože kombinacija više faktora. "Korejska kultura ljepote naglašava hidrataciju, blistavost i cjelokupno zdravlje kože, u skladu je s globalnim pomakom prema njezi kože kao vitalnom aspektu brige o sebi", kaže ona za Vogue.

Iako Choi objašnjava da različiti tipovi kože i genetika svakako igraju ulogu u postizanju njegovane i "staklene" kože, uz pravilnu njegu svakako možeš utjecati na poboljšanje svoga tena. Choi i londonska liječnica opće prakse Christine Hall navele su ključne korake do "staklene" kože.

Što je staklena koža?

"Staklena koža odnosi se na izgled vlažne, hidratizirane i besprijekorne kože koja je toliko blistava da nalikuje staklu", kaže dr. Hall, naglašavajući da ovaj sjaj nadilazi njegu kože i dolazi kao rezultat dobrog sna, zdrave prehrane i niske razine stresa. Trend staklene kože dobio je zamah putem društvenih mreža, gdje su "K-beauty" rutine njege kože privukle široku pozornost i postale globalni fenomen. "Rutina staklene kože usmjerena je na hidrataciju, posvjetljivanje i hranjenje kože za gladak, blistav ten", dodaje Choi.

Neophodni proizvodi

Osnovni proizvodi za postizanje ovakve kože sadrže hijaluronsku kiselinu koja hidratizira i čini kožu mekom; niacinamid koji poboljšava teksturu i smanjuje pojavu pora i finih bora; i vitamin C koji posvjetljuje i ujednačava ton kože. Nježni kemijski pilinzi kožu čine glađom i pomažu u obnovi površinskog sloja kože, dok ceramidi jačaju barijeru kože i zadržavaju vlagu. Peptidi podupiru proizvodnju kolagena za čvršću, elastičniju kožu.

Dvostruko čišćenje je ključno

Christine kaže da je dvostruko čišćenje temelj rutine staklene kože. "Sebum, većina šminke i SPF su lipofilni, što znači da se otapaju u ulju, dok će znoj, zagađivači i druge nečistoće biti topljivi u vodi", kaže ona i dodaje: "Dakle, jedini način za stvarno dubinsko čišćenje i potpuno uklanjanje svih nečistoća je dvostruko čišćenje korištenjem ulja nakon čega slijedi sredstvo za čišćenje na bazi vode."

Piling

"Piling je ključan za skidanje mrtvih stanica kože i poticanje stanične izmjene, što rezultira glatkom teksturom i svjetlijim tenom", kaže Choi. Kada biraš piling, obavezno obrati pozornost da ne koristiš pretjerano abrazivne proizvode koji mogu dovesti do iritacija i potencijalno postupalne hiperpigmentacije, već posegni za nježnim, njegujućim pilinzima.

Toneri i esencije

Prema dr. Hall, toneri i esencije pružaju prvi korak u hidrataciji i obnavljanju kožne barijere. Choi dodaje da oni također "uravnotežuju pH razinu kože, hidratiziraju i pripremaju kožu da bolje upija serume i hidratantne kreme".

Serumi

Tradicionalno gušći i viskozniji od esencija, pojačavaju hidrataciju i pomažu u rješavanju problema s kožom kao što su akne, miteseri, bore i tamne mrlje. Nakon čišćenja lica, potrebno je nanijeti serum kao prvi proizvod za njegu lica, zato što čista koža posebno dobro može upiti aktivne sastojke.

Nanesi ga svaki dan!

Korištenje zaštitnog faktora je jedan od najvažnijih koraka u našoj jutarnjoj rutini. SPF (Sun Protection Factor) jedan je od glavnih čimbenika koji štite našu kožu od starenja, te je održava zdravom, mladolikom i blistavom. UVA zrake uzrokuju starenje, a UVB zrake opekline. Važno je da prilikom potrage za pravom kremom za sunčanje obratiš pažnju da štiti od obaju vrsta UV zraka. "Znamo da se 90% vidljivog starenja može izravno pripisati sunčevim UV zrakama, pa je najbolji savjet protiv starenja koji bih mogla dati jest da nosite SPF svaki dan", ističe dr. Hall.

