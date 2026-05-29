Zeleni čaj, mandarina i limunska trava & med: Atelier Rebul ima najmirisnije ljetno osvježenje

Atelier Rebul ovog ljeta osvaja osvježavajućim beauty ritualima inspiriranima prirodom

S dolaskom toplijih dana mijenjamo ritam, rutine i male svakodnevne navike. Ljeto je vrijeme kada tražimo lakoću, svježinu i proizvode koji će nas razbuditi, osvježiti i unijeti dozu hedonizma u svakodnevicu. Upravo zato mirisi postaju važniji nego ikad – od njege tijela do mirisa doma koji stvaraju atmosferu dugih, sunčanih dana.

Atelier Rebul već je preko 30 godina prepoznat kao jedan od omiljenih brendova sofisticiranih mirisa i parfemskih rituala, kao i po svojim elegantnim mirisima za dom i kultnim kolonjskim vodama te bogatom ponudom proizvoda za osobnu njegu. Njihove kolekcije spajaju njegujuće formule, sofisticirane mirisne note i osjećaj svakodnevnog wellness rituala kod kuće.

Ovog ljeta u fokusu su tri osvježavajuće linije koje osvajaju svojim karakterom – Zeleni čaj, Mandarina te Limunska trava & med. Svaka od njih donosi prepoznatljivu mirisnu priču kroz proizvode za svakodnevnu njegu poput gelova za tuširanje, losiona za ruke i tijelo te tekućih sapuna, ali i kroz bogatu ponudu drugih proizvoda poput difuzora, krema za ruke, osvježavajućih maramica i kolonjskih voda.

Linija Zeleni čaj idealan je izbor za ljubitelje čistih i umirujućih mirisa. Osvježavajući gel za tuširanje nježno čisti kožu, dok aloe vera i hidratantni sastojci pomažu očuvati prirodnu ravnotežu vlage i zaštitni sloj kože. Losion za ruke i tijelo obogaćen je karite maslacem, mareličnim uljem te ekstraktima bademovog i arganovog ulja koji kožu ostavljaju mekanom i njegovanom, dok tekući sapun pruža svakodnevnu njegu bez isušivanja zahvaljujući formuli bez parabena. Sve prati svjež i elegantan miris zelenog čaja koji djeluje gotovo terapeutski tijekom ljetnih dana.

Za one koji vole citrusne i energične note, tu je kolekcija Mandarina inspirirana jedinstvenim mirisom bodrumskih mandarina. Gel za tuširanje razbuđuje osjetila i pruža osjećaj svježine, dok hidratantni sastojci njeguju kožu i održavaju njezinu mekoću. Losion za ruke i tijelo njeguje kožu bogatom kombinacijom hranjivih ulja i maslaca, a tekući sapun zahvaljujući aloe veri i kremastoj formuli nježno čisti bez isušivanja. Ova linija donosi savršenu dozu ljetne energije i bezbrižnosti u svakodnevnu rutinu.

Posebno zanimljiva je i linija Limunska trava & med koja spaja svježinu tajlandske limunske trave sa slatkim notama meda. Gel za tuširanje nježno čisti i umiruje kožu, pružajući istovremeno intenzivnu hidrataciju i osjećaj svježine. Losion za ruke i tijelo njeguje kožu zahvaljujući kombinaciji karite maslaca, mareličnog, bademovog i arganovog ulja, dok tekući sapun hidratizira i omekšava kožu bez osjećaja isušivanja. Harmonija limunske trave i meda stvara topao, ali istovremeno osvježavajući mirisni potpis idealan za ljetne dane.

Osim proizvoda za njegu tijela, sve tri kolekcije uključuju i mirisne difuzore, kolonjske vode, kreme za ruke i druge proizvode koji omogućuju da omiljeni miris postane dio svakog trenutka dana.

Proizvodi su dostupni putem službene Atelier Rebul web stranice, gdje kupce s početkom lipnja očekuje i 15 % popust na odabrane proizvode iz ovih linija.