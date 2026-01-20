Zašto je 'less is more' nova mantra estetike?

Poznata po odgovornom pristupu estetskoj dermatologiji, doc. dr. sc. Ivana Prkačin, dermatologinja i subspecijalistica dermatološke onkologije, u svom radu uvijek stavlja zdravlje kože i cjelokupno dobrobit pacijenta ispred estetskih trendova. U Poliklinici SIAI njeguje visoke medicinske standarde, individualne protokole i suptilne estetske zahvate koji poštuju prirodnu anatomiju i dugoročno očuvanje zdravlja kože

U svijetu koji se neprestano ubrzava, gdje su filteri jači od dnevnog svjetla, a trendovi se izmjenjuju brže nego godišnja doba, dogodio se zanimljiv zaokret. Umor od pretjerivanja postao je kolektivan. Umor od „savršeno nesavršenog“. I upravo tu, gotovo tiho, rodila se nova mantra estetike – less is more. Danas više nego ikad težimo lakoći. U načinu na koji živimo, odijevamo se, biramo interijere, ali i u načinu na koji se odnosimo prema vlastitom licu. Minimalizam više nije rezerviran samo za ormare i skandinavske dnevne boravke – on je postao filozofija ljepote. Ljepote koja ne viče, ne dokazuje se i ne pokušava biti netko drugi.

Bojan Zibar

Prirodnost kao luksuz

Paradoksalno, u vremenu dostupnosti svega, najveći luksuz postala je – prirodnost. Zdrava koža, svjež izgled, lice koje izgleda odmorno, ali ne i "rađeno". Sve češće čujem istu rečenicu u ordinaciji: “Želim izgledati kao najbolja verzija sebe, ali da se ne vidi zašto.”

To je srž nove estetike. Ne brišemo identitet, ne mijenjamo crte lica, ne jurimo za dvadesetima. Njegujemo ono što imamo, poštujemo genetiku, dob i životni stil. Ljepota više nije uniformirana. Ona je osobna.

Njega prije svega

Pravi less is more pristup ne počinje iglom, nego razumijevanjem kože. Kvalitetna dermokozmetika, redovita i ciljano prilagođena njega, zaštita od sunca, dobar san i pravilna prehrana čine temelj svakog estetskog rezultata. Bez toga, nijedan tretman ne može dati dugoročno lijep ishod.

Koža koja je njegovana, hidratizirana i zdrava reflektira svjetlo drugačije. Ona „živi“. I upravo takva koža traži minimalne korekcije, a daje maksimalan efekt – ističe doc.dr.sc. Ivana Prkačin.

Bojan Zibar

Estetika koja ne briše godine, nego umor

Važno je reći: moderna estetika ne želi izbrisati godine. Ona želi izbrisati umor. Napetost. Težinu koju nosimo na licu nakon godina stresa, neprospavanih noći i ubrzanog tempa.

Male, promišljene intervencije mogu učiniti nevjerojatnu razliku – otvoriti pogled, omekšati izraz, vratiti svježinu. Ključna riječ je mjera. Estetika danas nije pitanje količine, nego preciznosti.

Botox i fileri – kada se koriste s razlogom

Botox i hijaluronski fileri često su nepravedno stigmatizirani upravo zbog pretjerivanja koje smo viđali prethodnih godina. No istina je da, kada se apliciraju decentno, stručno i individualno, oni mogu dati iznimno prirodne i pomlađujuće rezultate. Botox, primjerice, ne mora „zamrznuti“ lice. Njegova uloga je opustiti pretjerano aktivne mišiće, spriječiti produbljivanje bora i omekšati izraz. Pravilno apliciran, on ostavlja lice svježim, ali i dalje ekspresivnim. Slično je i s filerima. Njihova svrha nije povećanje, već vraćanje izgubljenih volumena, hidratacija i suptilno redefiniranje kontura koje su se s vremenom promijenile. Kada se koriste s mjerom, fileri ne mijenjaju lice – oni ga osvježavaju.

Bojan Zibar

Manje intervencija, bolji rezultat

Najljepši kompliment koji pacijent može dobiti danas nije: “Jesi li nešto radila?” Nego: “Izgledaš odlično. Odmoreno. Svježe.”

To je trenutak kada znamo da je estetika odrađena kako treba. Less is more nije trend koji će proći. To je promjena svijesti. Povratak sebi. Prihvaćanje zrelosti, ali uz pomoć suvremene dermatologije koja zna kada stati, a ne samo kada djelovati. Jer prava ljepota nikada ne dolazi iz viška. Ona dolazi iz ravnoteže.

Učinite prvi korak prema svježijem, odmornijem i prirodnijem izgledu. Naručite se na stručne dermatološke konzultacije u Poliklinici SIAI, gdje individualan pristup, visoki medicinski standardi i suptilna estetika čine razliku koju drugi primjećuju, ali ne mogu objasniti.