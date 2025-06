Uz besplatne dermatološke preglede, dm sve one koji na vrijeme odluče zaštititi svoju kožu, do kraja lipnja, časti i s 15x više bodova prilikom kupnje dvaju ili više proizvoda za sunčanje i njegu nakon sunčanja

Ljeto je pred vratima, ali mnogi od nas, zbog vremenskih prilika, još uvijek nisu počeli razmišljati o zaštiti od sunca. Iako je svijest o važnosti zaštite kože od sunca u Hrvatskoj porasla tijekom proteklih godina, još uvijek proizvode sa zaštitnim faktorom koristimo uglavnom samo kada je sunce neumoljivo, a tek prije planiranja odlaska na plažu na popis za kupnju stavljamo proizvode sa SPF-om.

I tu na scenu stupa dm, koji je već u petom mjesecu krenuo s inicijativom besplatnih dermatoloških pregleda „Zaštiti se...i uživaj na suncu“. Samo ove godine više od 300 ljudi iskoristilo je priliku i besplatno pregledalo kožu te su od stručnjaka saznali zašto je zaštita od sunca ključna za zdravlje kože i kako se najbolje zaštititi.

Sva oštećenja kože, od preuranjenog starenja do hiperpigmentacije, možete spriječiti odgovornim ponašanjem na suncu. To znači da se suncu nećete izlagati od 10 do 17 sati te ćete redovito, bez obzira na to je li oblačno ili ne, nanositi zaštitnu krema s visokom UVB i UVA zaštitom. Uz ove savjete, dermatolozi savjetuju i preventivne preglede kože, posebno za osobe svijetle put i s velikim brojem madeža. Zato, nakon što nanesete kremu sa zaštitnim faktorom, skoknite na www.dm.hr i saznajte kada inicijativa besplatnih dermatoloških pregleda dolazi u vaš grad.

Uz besplatne dermatološke preglede, dm sve one koji na vrijeme odluče zaštititi svoju kožu, do kraja lipnja, časti i s 15x više bodova prilikom kupnje dvaju ili više proizvoda za sunčanje i njegu nakon sunčanja, a idealan odabir je dm marka SUNDANCE. Različiti zaštitni faktori, brojne teksture i formulacije olakšat će vam odabir proizvoda koji su po mjeri vaše kože. Možete birati među SUNDANCE proizvodima poput sticka, fluida i gel-krema. Za osjetljivu kožu brinu se linije SUNDANCE Kids i SUNDANCE Sensitive, dok će se SUNDANCE Med Ultra Sensitive zaštitit će kožu sklonu neurodermatitisu, alergijama i aknama.

Još više proizvoda za ljeto bez brige možete pronaći u dm online shopu, i ne zaboravite se zaštititi i uživati na suncu!