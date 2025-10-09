Zagreb je zakoračio u budućnost kina – održana premijera filma TRON: ARES u prvoj zagrebačkoj ScreenX dvorani!

Film spaja futuristički dizajn, adrenalinsku akciju i filozofska pitanja o odnosu tehnologije i čovječnosti

Sinoć je CineStar Branimir Mingle Mall u Zagrebu postao središte filmskog spektakla – uzvanici, novinari i ljubitelji sedme umjetnosti među prvima su doživjeli ekskluzivnu premijeru Disneyjevog blockbustera TRON: ARES, prikazanog u najnaprednijem kino formatu današnjice – ScreenX.

Riječ je o prvoj zagrebačkoj dvorani s tehnologijom koja širi sliku izvan granica klasičnog platna, obuhvaćajući čak 270 stupnjeva prikaza, čime gledatelji doslovno ulaze u filmski svijet. Premijeru nije propustio ni niz poznatih lica iz svijeta filma, televizije i glazbe – među njima Igor Jadan, Luka Lajić, Ermin Preljević i mnogi drugi – koji su oduševljeno komentirali inovativno kino iskustvo i vizualni spektakl novog TRON nastavka.

U najnovijem poglavlju Disneyjeve kultne franšize, TRON: ARES, oskarovac Jared Leto utjelovljuje digitalni program koji prvi put prelazi u stvarni svijet – u susretu koji zauvijek mijenja granicu između čovjeka i umjetne inteligencije. Film spaja futuristički dizajn, adrenalinsku akciju i filozofska pitanja o odnosu tehnologije i čovječnosti, a prate ga i snažni elektronski ritmovi legendarnih Nine Inch Nailsa.

ScreenX format ovom filmu daje potpuno novu dimenziju – vizualno iskustvo koje publiku doslovno okružuje slikom i zvukom, stvarajući osjećaj da ste dio svake akcijske scene. Zagreb se tako pridružio odabranim svjetskim gradovima s najmodernijim kino formatom.

Film TRON: ARES u distribuciji Blitz filma u kinima stiže već od danas, a ljubitelji filma moći će ga pogledati u svim premium formatima – IMAX®, ScreenX, 4DX i RealD 3D. Ulaznice su već dostupne blagajnama kina ili online.