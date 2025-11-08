Zara i ove sezone ima najpoželjnije pulovere za svaki stil

Pletivo je i ove sezone glavni modni favorit – toplo, mekano i neodoljivo stylish. Zara je predstavila kolekciju pulovera koji spajaju udobnost i eleganciju, a dostupni su u raznim stilovima, od klasičnih džempera do modernih modela s zanimljivim teksturama i detaljima

Kada temperature padnu, pletivo postaje najvažniji saveznik svakog jesensko-zimskog ormara. Topli puloveri nisu samo praktičan izbor za hladne dane, već i ključni modni komad koji unosi dozu udobnosti i elegancije u svaku kombinaciju. U ležernom looku s trapericama ili suknjom, puloveri stvaraju bezvremenski izgled koji spaja udobnost i stil.

Zara i ove sezone potvrđuje svoj status jedne od najpouzdanijih shopping adresa kada je riječ o modernim pletenim komadima. U jesensko-zimskoj kolekciji mogu se pronaći puloveri za svaki ukus i priliku – od klasičnih vunenih džempera idealnih za svakodnevne kombinacije, do chic modela s modernim krojevima, zanimljivim detaljima i efektnim teksturama koje daju dozu razigranosti zimskim outfitima.

Paleta boja prati trendove sezone i naginje prema prirodnim tonovima. Dominiraju neutralne nijanse poput bež i sive, kao i topli zemljani tonovi – smeđa, terakota i kaki. Ove boje lako se uklapaju u svaki stil, stvarajući sofisticiranu i cozy estetiku. Ljubiteljice kvalitete i klasičnih materijala oduševit će i Zarin izbor pulovera od vune i kašmira, koji su dugoročna investicija i temelj svake capsule garderobe.

Naše favorite iz Zarine kolekcije pulovera donosimo u nastavku.

