Zaboravi na 10 koraka rutine, nova era njege kože zove se skinimalizam; i svi je obožavaju!

Ako si ikada stajala ispred ogledala s pet različitih seruma, dvije kreme i nedoumicom oko redoslijeda nanošenja, imamo odlične vijesti; stigla je revolucija u svijetu njege kože i zove se skinimalizam.

Ne, nije riječ o još jednom prolaznom beauty trendu. Skinimalizam je nova filozofija koja slavi jednostavnost, autentičnost i prirodnu ljepotu. Umjesto da zatrpavamo kožu raznim proizvodima, skinimalizam poručuje: „Manje je više – i to s razlogom.“

Što je zapravo skinimalizam?

Skinimalizam je minimalistički pristup njezi kože koji se temelji na korištenju manjeg broja proizvoda s maksimalnim učinkom. Cilj? Zdrava i uravnotežena koža, bez slojeva proizvoda i bez stresa. Ova filozofija potiče nas da prihvatimo prirodni izgled kože: pore, pjegice, crvenilo i sve one „nesavršenosti“ koje zapravo čine našu kožu živom, realnom i jedinstvenom.

Upravo u tom duhu jednostavnosti i funkcionalnosti sve više pažnje privlače i uređaji koji prate ovu filozofiju.

Skinimalistički starter pack

Zaboravi pretrpane ormariće i komplicirane rutine. Skinimalizam se svodi na tri osnovna koraka:

Nježno čišćenje

Dobra hidratacija

Obavezna zaštita od sunca (SPF – svaki dan!)

Bonus savjet: koristi višenamjenske proizvode, poput hidratantne kreme sa SPF-om ili seruma koji istovremeno umiruje i njeguje kožu. Jednostavno i učinkovito.

Zašto svi pričaju o skinimalizmu?

Pandemija, rad od kuće i sve veći fokus na mentalno zdravlje natjerali su nas da usporimo; pa tako i u beauty rutinama. Ljudi su (valjda) shvatili da ne trebaju 15 proizvoda da bi njihova koža izgledala dobro. Skinimalizam je postao odgovor na tzv. beauty burnout i onu ladicu s hrpom neiskorištenih proizvoda.

Skinimalizam = svjesna ljepota

Osim što štedi vrijeme i novac, skinimalizam potiče i održivost; manje ambalaže, manje otpada i veći fokus na prirodne, cruelty-free brendove. To nije samo način njege, to je stav. Ne moramo skrivati kožu ispod slojeva pudera i seruma, trebamo je njegovati i voljeti takvu kakva jest.

Kako započeti?

Procijeni što stvarno koristiš – koliko ti toga zaista treba? Svedi rutinu na osnove – nježni čistač, dobra krema i SPF. Daj si vremena – koži treba dosljednost, ne stalne promjene. Slušaj svoju kožu – manje slojeva = jasniji signali.

Život s manje stvari, ali više stila

Život s manje stvari, ali više stila

Skinimalizam nije rezerviran samo za kozmetiku, sve više ljudi prenosi ga i na druge aspekte života: od ormara do tehnologije.

Uz njega, još jedan saveznik u minimalističkom, ali zdravom načinu života je i Galaxy Watch8. Opremljen inovativnim značajkama u Samsung Health aplikaciji, pomaže ti da pratiš sve – od cirkadijalnog ritma i razine stresa do antioksidativnog indeksa i razine energije. Bilo da želiš znati kada je idealno vrijeme za odmor, koliko ti tijelo može podnijeti tog dana, ili samo trebaš nježni podsjetnik da usporiš – Watch8 ti to diskretno javi, sa zapešća.

Jer biti organizirana, jednostavna i svoja – to je nova definicija luksuza.

Tvoja koža nije projekt. Ona je tvoj dom.

Skinimalizam ne znači odustajanje od njege, već povratak osnovama s poštovanjem prema vlastitoj koži. U vremenu kada nas sa svih strana zatrpavaju must have trendovima, skinimalizam nas podsjeća da je ponekad najbolji beauty trik – manje toga na licu, a više iskrenog osmijeha.