XYZ predstavlja kampanju „À Deux“ – oda ljubavi, stilu i Parizu

Kampanja naglašava važnost storytellinga i emotivne povezanosti s kupcem, a svim brendovima iz bogatog portfelja daje dodatnu vidljivost i ekskluzivnost na domaćem tržištu

Multibrend koncept XYZ donosi novu kampanju za sezonu Fall/Winter 2025 pod nazivom „À Deux“. Snimana na kultnim lokacijama Pariza – od Eiffelovog tornja i Slavoluka pobjede do mosta Aleksandra III – kampanja donosi emotivni i estetski dijalog između francuske modne kulture i domaćeg tržišta.

Vladimir Ilić

„À Deux“ je više od modne priče – ona prenosi duh Pariza, emociju i bezvremenski senzibilitet koji ga čini svjetskom prijestolnicom stila. XYZ time potvrđuje svoju poziciju mjesta na kojem se susreću francuski šarm i talijanska elegancija, nudeći kupcima priliku da kroz pažljivo odabrane komade dožive estetsko iskustvo jedinstveno za ovaj koncept.

Vladimir Ilić

Kampanja naglašava važnost storytellinga i emotivne povezanosti s kupcem, a svim brendovima iz bogatog portfelja daje dodatnu vidljivost i ekskluzivnost na domaćem tržištu. XYZ Fashion Store okuplja niz prestižnih modnih imena iz Italije, Francuske, Amerike i Velike Britanije – među kojima su Boss, Ralph Lauren, Boggi Milano, Sandro, Maje, AllSaints, Dsquared2, Armani Exchange, Joop!, Antony Morato i mnogi drugi.

Vladimir Ilić

Kolekcija stavlja naglasak na ključne komade brendova čija je estetika sinonim za suvremenu ženstvenost, lakoću i sofisticiranost. Ženska linija donosi romantične, a istovremeno urbane modne izričaje, dok muška kolekcija spaja klasičnu eleganciju i moderan minimalizam, pružajući muškarcima sigurnost i svestranost u poslovnom i svakodnevnom stilu. Na taj način, „À Deux“ oblikuje harmoniju modnih izraza i kreira sveobuhvatan modni univerzum za novu sezonu.

Nove kolekcije premium brendova dostupne su u XYZ trgovinama u Arena Centru u Zagrebu i City Centru One Split te online na xyzfashionstore.com i putem mobilne aplikacije.