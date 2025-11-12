XYZ Concept Store donosi Special Prices ponudu – premium brendovi uz 15% do 30% popusta

Bilo da birate elegantan kaput, klasične gležnjače, torbu koja definira outfit ili udobne knit komade za hladne dane, XYZ Special Prices ponuda savršena je prilika da obnovite garderobu uz dašak svjetskog luksuza

U sezoni u kojoj elegancija susreće udobnost, XYZ Concept Store poziva sve ljubitelje vrhunske premium mode da iskoriste posebnu Special Prices ponudu — sniženja od 15% do 30% na pažljivo odabrane artikle iz kolekcije jesen/zima 2025.

U XYZ prodajnim mjestima i na xyzfashionstore.com kupci mogu pronaći najpoželjnije komade renomiranih svjetskih modnih brendova, koji ove sezone donose savršen spoj luksuza, bezvremenskog dizajna i modernog izraza.

Od prepoznatljivih RALPH LAUREN i LONGCHAMP torbi i Boss traperica, preko Karl Lagerfeld detalja, pa sve do sofisticiranih modela iz kuća poput AllSaints, Kate Spade, Joop!— XYZ nudi modne komade koji podižu svaki stil na novu razinu.

Akcija vrijedi na odabrane artikle, dok popusti ne uključuju brendove ETRO, Golden Goose, UGG, Coach i Falke.

Bilo da birate elegantan kaput, klasične gležnjače, torbu koja definira outfit ili udobne knit komade za hladne dane, XYZ Special Prices ponuda savršena je prilika da obnovite garderobu uz dašak svjetskog luksuza.

Special Prices ponuda dostupna je u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split, a kupnju možete i pojednostaviti iz udobnosti svog doma – jednostavno i brzo putem xyzfashionstore.com.