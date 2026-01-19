Veliko purgersko srce pulsira za pomoć najpotrebitijima u Lisinskom

Dinamova zaklada spaja glazbu i humanost velikim koncertom u dvorani Lisinski

Još samo par tjedana dijeli nas do početka jedinstvenog glazbeno-donatorskog spektakla u organizaciji Dinamove zaklade Nema predaje. Na prvom izdanju, održanom 27. siječnja 2025., pred gotovo 1800 ljudi, Lisinski je ‘disao kao jedno’. Pjevalo se, pljeskalo, skandiralo, ali i plakalo uz velikane zagrebačke i hrvatske glazbene scene. Na drugom izdanju očekuje se jednako snažan glazbeni program i prava zagrebačko-dinamovska atmosfera. Naime, drugi donatorski koncert naziva „Veliko purgersko srce“ s ciljem prikupljanja sredstava za najpotrebitije skupine društva održat će se 01. veljače 2026. u Velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog s početkom u 19 sati.

Marko Lukunic/PIXSELL

Da Hrvati i Hrvatska imaju veliko srce dokazano je više puta, a upravo sada, okupljeni na istoj pozornici, nastupat će najveće zvijezde zagrebačke glazbene scene, uključujući Matiju Cveka, Antu Gelo, Zdenku Kovačiček, Neki to vole vruće, Borisa Novkovića, Juricu Pađena i Aerodrom, Roberta Marekovića, Zagrebačke anđele, Zagrebački orkestar ZET-a i mnoge druge. Program, u režiji Krešimira Dolenčića, vodit će Tina Živković i Minja Cvitković. Humanitarni karakter događanja posebno dolazi do izražaja u dijelu večeri, kad će Zaklada predstaviti i uručiti donacije udrugama koje se brinu o djeci i najranjivijim članovima društva.

„Prošle godine bilo je prekrasno. U ispunjenom Lisinskom pjevale su se neke od najljepših zagrebačkih i Dinamovih pjesama. „Moram reći da kao rođeni Zagrepčanin uživam u cijelom ovom projektu. Obožavam zagrebačke pjesme i atmosferu vezanu uz Zagreb i Dinamo. Naravno, dobrotvorna nota ovog koncerta cijeloj priči daje dodatni pečat. Jako se veselim novom izdanju Velikog purgerskog srca“ – izjavio je Ante Gelo

Promo

Ulaznice za koncert nose poseban pečat povijesti i simbolično prate neke od najvažnijih i najupečatljivijih godina u bogatoj povijesti Dinama. Tako je najpovoljnija cijena od 23,00 eura vezana uz 1923. godinu i prvi naslov prvaka Građanskog. Te ulaznice su već u cijelosti rasprodane. Ulaznica od 48,00 eura posvećena 1948. godini, podsjeća na prvi poslijeratni naslov osvojen pod imenom Dinamo. Godina 1967. evocira osvajanje Kupa velesajamskih gradova jasna je analogija za ulaznicu od 67,00 eura, a ulaznica od 82,00 eura naravno simbolizira 1982. godinu i prvi priznati naslov nakon 24 godine čekanja. Posebno mjesto zauzimaju i ulaznice od 86,00 eura za 1986. godinu, obilježenu osnutkom Bad Blue Boysa. Posebna je ulaznica od 96,00 eura koja simbolizira 1996. godinu, kada je Dinamo osvojio svoju prvu duplu krunu. Kupnjom ulaznice od 96,00 eura kupac ostvaruje pravo sudjelovanja na VIP party poslije koncerta u predvorju Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski uz sudjelovanje poznatog DJ ZOZO.

Upravo ta povezanost glazbe, humanosti i klupske povijesti daje dodatnu vrijednost cijelom događaju. Ulaznice za koncert mogu se kupiti na web stranicama Lisinskog i na blagajnama dvorane Lisinski, a dio ulaznica već je rasprodan.

„'Veliko purgersko srce' predstavlja spoj glazbe, humanosti i ljubavi prema Zagrebu. Ovim putem pozivamo sve da pokažu snagu zajednice i veliko srce koje uvijek kuca za najranjivije među nama. Ovaj koncert ističe snagu zajedništva i humanosti, a cilj nam je pokazati kako kultura i sport mogu biti mostovi prema boljitku društva", zaključio je Saša Pavličić Bekić, upravitelj Dinamove zaklade „Nema predaje“.

Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamova zaklada, osnovana s misijom promicanja društvene solidarnosti i pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija, od svog osnutka kontinuirano provodi projekte kojima se promiče jednakost, solidarnost i ljubav prema sportu. Od 2019. godine, Zaklada je realizirala izuzetno puno humanitarnih akcija te pojedinačnih donacija fizičkim osobama, udrugama i organizacijama uz donirani iznos.

Prošle, 2025. godine, Dinamova zaklada je u suradnji s „Teamom nenormalnih“ i Brunom Lerotićem te udrugom Palčić provela humanitarnu akciju te je ta akcija uspješno okončana na način da se prikupilo 303.000,00 eura. Tim iznosom se kupila oprema za neonatalni odjel KB Sveti Duh u vidu 32 medicinska uređaja (6 inkubatora te još 26 pratećih medicinskih uređaja) te je predmetna donacija izvršena u studenom 2025. godine.

Zadnja humanitarna akcija ove godine vođena je za udrugu Veliko srce malom srcu, za djecu s srčanim anomalijama te će i ta akcija biti predstavljena na samom koncertu.

Marko Lukunic/PIXSELL

Posebno mjesto zauzima akcija „Nema predaje ni u školi“ u suradnji Dinamove zaklade Nema predaje i Team nenormalnih i Brune Lerotića, kad je Dinamova zaklada krajem kolovoza 2025. godine, prije utakmice Dinamo-Istra, pozvala Dinamove navijače da prije utakmice donesu školske torbe napunjene školskim priborom kako bi učenici slabijeg imovnog stanja spremni krenuli u školu. Dinamova zaklada smatrala je da će prikupiti oko 800 torbi, ali odaziv po toj ljetnoj kiši je bio nevjerojatan te se prikupilo 1803 torbe napunjene školskim priborom pa je 1803 učenica i učenika u cijeloj Hrvatskoj radosno krenulo u školsku godinu neopterećenu financijskim stanjem svojih roditelja. Akcija je toliko odjeknula, da se u nju uključila i NK Istra, shvaćajući poantu akcije Dinamove zaklade Nema predaje.

Dinamova zaklada i ove godine nastavlja s radom, a ovim koncertom žele pozvati sve da im se priključe u akcijama, ne samo sada već kroz cijelu godinu.