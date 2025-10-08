8 razloga zašto tvoj trening znači dugovječnost

Tijelo je stvoreno za pokret. Vrlo je važno znati zašto je trening potreba, a ne luksuz

Ljudsko tijelo nije stvoreno za mirovanje – ono je stvoreno za pokret. Svaki naš mišić, zglob i kost imaju svrhu, a njihova je osnovna funkcija kretanje. Ipak, današnji način života, ispunjen satima provedenima za računalom, u automobilu ili pred ekranom, udaljio nas je od onoga što je prirodno i nužno za zdravlje – fizičke aktivnosti.

Davor Ilič, fitness trener s dugogodišnjim iskustvom, uvijek naglašava da vježbanje nije luksuz, nego potreba. Redovita fizička aktivnost ne samo da gradi snažno i izdržljivo tijelo, nego i čuva mentalno zdravlje, smanjuje stres i produžuje vitalnost. To nije samo ulaganje u izgled, već i u kvalitetu života.

Gotovo kako nema znanstvenog istraživanja koje ne potvrđuje pozitivne učinke bavljenja fizičkom aktivnošću. Kako se često kaže bolje raditi na prevenciji kako ne bi došlo do razvoja različitih bolesti. Osim što generalno utječe na poboljšanje zdravlja, Davor Ilič navodi brojne benefite treninga.

Utječe na zdravlje krvožilnog sustava (srca i krvnih žila). Ujedno pomaže u prevenciji srčanih i moždanih udara. Trening i fizička aktivnost utječu na izgradnju mišićne mase, a samim time utječe na snagu i izdržljivost. Napredak u treningu daje i osjećaj postignuća i samopouzdanja. Kvalitetan trening uz izbalansiranu prehranu utječe na održavanje optimalne tjelesne. Trening utječe ne samo na fizičko već i mentalno zdravlje. Pomaže u redukciji stresa i poboljšava raspoloženje tako što snižava kortizol te se tijelo brže oporavlja od psihičkih napora. Zglobovi, tetive i ligamenti postaju otporniji na ozljede.Veća mišićna masa, pokretljiviji zglobovi čine svakodnevne aktivnosti lakšim i bezbolnijim.

Utječe na održavanje energije u organizmu. Fizički aktivne osobe imaju bolju izdržljivost tijekom izvođenje svakodnevnih aktivnosti. Pametnim treningom se utječe na vitalnost i dugovječnost te se smanjuje rizik od dijabetesa tip 2, bolesti krvožilnog sustava, debljine.... A za one koji žele maksimalne rezultate u minimalnom vremenu, vrijedi isprobati EMS trening – revoluciju u vježbanju koji kombinira suvremenu tehnologiju i prirodnu snagu mišićne kontrakcije za vrhunske rezultate u samo 20 minuta, dva do tri puta tjedno. EMS tehnologija smanjuje celulit, brže sagorijeva masti i više kalorija.

Tijelo reagira na ono što mu pružamo – pokret, disciplinu i dosljednost uvijek nagrađuje snagom, energijom i zdravljem. Svaki trening, bez obzira na trajanje ili intenzitet, korak je prema boljoj verziji sebe. Ne čekajte da vas umor, stres ili bol natjeraju na promjenu – preuzmite inicijativu sada.

