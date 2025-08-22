Velika Gorica postaje svemir dobre hrane, pića i glazbe!

Pod sloganom 'The Fun. The Food. Out of This World.' festival donosi spoj lokalne kreativnosti i globalnih trendova.

Velika Gorica ovog ljeta ponovno postaje epicentar vrhunskih okusa i glazbenih ritmova! Od 28. kolovoza do 7. rujna Park dr. Franje Tuđmana pretvara se u festivalsku mikro galaksiju – The Flying Dish Festival – Street Culture Edition, gdje se hrana, piće, glazba i umjetnost stapaju u jedno nezaboravno iskustvo.

Pod sloganom „The Fun. The Food. Out of This World.“ festival donosi spoj lokalne kreativnosti i globalnih trendova. Posjetitelji mogu očekivati maštovite koktele, autorska jela i slastice koje mijenjaju percepciju street fooda, dok večernji sati donose moćne glazbene nastupe najpoznatijih domaćih izvođača.

Glazbeni program i ove godine donosi večeri koje se pamte. Festival otvara Matija Cvek, nakon čega slijede nastupi Marine Antunović Tria i Ivana Ljubičića s bendom. Prvi rujanski tjedan donosi posebne večeri posvećene urbanom zvuku kada će Miach i Baks unijeti dašak nove škole, a Stoka i Edo Maajka vraćaju old school energiju na pozornicu odmah dan nakon. Kraj festivala rezerviran je za provjerene snage, Marinu i Ivana, čiji nastupi uvijek garantiraju odličnu atmosferu.

Uz njih, dnevni program upotpunjuje resident DJ sa feel-good ritmovima koji će grijati atmosferu sve do večernjih sati, kada svjetla pozornice preuzimaju glavne zvijezde i pretvaraju Veliku Goricu u epicentar zabave.

Ove godine gastro ponuda još je bogatija i maštovitija. U parku će se naći dobro poznati Jellyfish in Space sa svojim kreativnim kombinacijama koje spajaju nespojivo, ali i potpuno nove zvijezde street food scene. Za sve ljubitelje konkretnih zalogaja tu je Kužina, čiji „smashed burger“ opravdano nosi status zvijeri među burgerima – dvostruko meso, savršeno otopljen sir i mekano pecivo koje sve to povezuje u nepogrešivu kombinaciju. Jednako impresivni su i njihovi deserti, poput brownija s pistacijom i kadaifom, koji osvajaju na prvi zalogaj. Na festivalskoj mapi nezaobilazan je i Cugeraj, koji donosi pravi dašak Meksika – tacosi puni okusa i začina te zamamne kombinacije poput palome ili frozen margarite koje svaku večer pretvaraju u fiestu.

Slatki kutak festivala ove godine nudi pravu raskoš. Croissant by Crofna donosi kroasane kakve još niste probali, punjene modernim kremama koje izgledom i okusom brišu granice između klasike i avangarde. Slatki Nini će oduševiti sve obožavatelje tradicionalnog trdelnika, dok je za one koji traže zdraviju, a opet razigranu alternativu tu No Monkey Business, sa smrznutim bananama u čokoladi i raznim posipima – slastica koja osvježava i zabavlja podjednako velike i male.

Naravno, uz dobru hranu i desert ide i vrhunsko piće. New Order oduševit će autorskim koktelima Ozane Domić, u kojima se domaći sirupi i infuzije stapaju s neočekivanim sastojcima, od borovnice i smreke do lavande i marelice, svaka čaša je priča za sebe. Ljubitelji piva uživat će u odabiru Zagrebačke pivovare, dok će Koke tails osigurati veselu, šaroliku ponudu koktela i bezalkoholnih varijanti koje će se svidjeti baš svakome.

The Flying Dish Festival – Street Culture Edition nije samo festival hrane i glazbe, već mjesto susreta, inspiracije i zajedničkog stvaranja uspomena. Ovo je prostor u kojem se brišu granice između kultura, gdje svatko može pronaći svoje mjesto za stolom i doživjeti iskustvo koje traje puno duže od samog trenutka.