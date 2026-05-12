Vegeta i Josip Pekas Peki objavili suradnju: Peki postaje brend ambasador Vegete

Vegeta, najpoznatiji hrvatski kulinarski brend, i glazbenik Josip Pekas Peki, jedan od najistaknutijih predstavnika domaće trap/rap scene, danas su objavili suradnju kojom Peki postaje brend ambasador Vegete.

Suradnja je bazirana na hit-singlu Restart koji je objavljen 26. ožujka ove godine na Drito albumu izdavačke kuće YEM i od tada ima preko 117.000 streamova. Prvi put je uživo izveden na najvećem domaćem trap festivalu Drito iz Arene, održanom 11. travnja. Uz Pekija, na singlu gostuje popularna Mia Čičak, poznatija kao Miach.

Osim najave Vegetine suradnje s Pekijem, danas je premijerno prikazan i službeni spot za Restart, kojeg su režirali Luka Matković i Ana Cindrić iz produkcijske kuće Sestrice.

"Veseli nas što Peki postaje ambasador Vegete. Njegov rad i utjecaj kontinuirano pratimo kroz prizmu relevantnih glazbenih trendova, osobito među mlađim generacijama, gdje se Peki profilirao kao autentičan i prepoznatljiv glazbeni glas. Upravo ta kreativna energija i sposobnost povezivanja s publikom prirodno se nadovezuju na Vegetu, brend koji je tržišni lider, sinonim za izvrstan okus, kvalitetu i povjerenje, ali istovremeno otvoren za suvremene interpretacije. Ova suradnja predstavlja logičan iskorak u daljnju modernizaciju Vegete i dodatno približavanje mlađim potrošačima, kojima su hrana, kreativnost i stil života snažno međusobno povezani“, rekla je povodom objave suradnje Sanja Kelek, direktorica marketinga Podravkinog poslovnog programa Kulinarstvo.

Osim suradnje s Pekijem, Vegeta je danas objavila i sponzorstvo Zagreb Beer Festa, koji će se održati od 21. do 24. svibnja i kroz četiri festivalska dana okupiti više od 90.000 poklonika popularne glazbe i dobre hrane.