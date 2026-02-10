403 Forbidden

EVERGREEN SUSHI EXPERIENCE

Večera za dvoje kao mali ritual bliskosti uz savršeno osmišljene okuse

10. veljače 2026.
Bojan Zibar, Filip Popović
Evergreen Sushi Experience ostaje vjeran svom stilu i za Valentinovo, uz menije koji odgovaraju različitim nepcima

Valentinovo je jedan od rijetkih dana u godini kada se usporava, kada večer traje malo dulje, a pažnja je usmjerena na sitnice. Nije stvar u velikim gestama, nego u trenucima koji se dijele, u razgovoru, okusu, osjećaju da ste na pravom mjestu u pravo vrijeme. Za one koji Valentinovo vole obilježiti s dobrim okusom i kvalitetnom večerom, Evergreen Sushi Experience ove godine spaja romantiku i svoju prepoznatljivu evergreen filozofiju, a ona traje dulje od jednog dana u veljači.

Bojan Zibar, Filip Popović

Povodom Valentinova, Evergreen je osmislio tri različita menija za dvije osobe, kreirana tako da udovolje različitim ukusima i raspoloženjima, a meniji će biti dostupni cijeli vikend. Ideja je jednostavna: dijeljenje hrane, razgovora i trenutaka koji ostaju u pamćenju. Sva tri menija uključuju piće dobrodošlice, nekoliko pažljivo odabranih predjela, razne sushi rolice te desert kao slatki završetak večeri. Kombinacije su osmišljene tako da se mogu dijeliti, istraživati i u njima uživati polako, baš kako i priliči večeri za dvoje tijekom koje se slavi ljubav.

Bojan Zibar, Filip Popović

Evergreen i ovim menijima ostaje vjeran svom stilu uz ručno pripremljeni sushi, provjerene sastojke i savršen balans okusa. Valentinovo je ovdje tek povod, dok je fokus na iskustvu koje vrijedi tijekom cijele godine, opuštenom ambijentu, hrani koja spaja i večeri koje ne završavaju s posljednjim zalogajem. Smješten u centru Zagreba, Evergreen Sushi Experience već godinama gradi reputaciju mjesta kojem se gosti vraćaju, neovisno o datumu u kalendaru, a valentinovski meniji samo su još jedna prilika da se to potvrdi, jednostavno, iskreno i s puno okusa.

Bojan Zibar, Filip Popović
Bojan Zibar, Filip Popović
Bojan Zibar, Filip Popović
Bojan Zibar, Filip Popović

