Večer iluzije u CineStaru Zagreb Zapad povodom premijere filma 'Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš!'

Treći nastavak popularne franšize 'Majstori iluzije' donosi spektakularne trikove, nepredvidive zaplete i povratak omiljenih likova

Uoči početka prikazivanja dugoočekivanog filma „Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš“, CineStar Zagreb Zapad u Z Centru pretvara se u iluzionističku oazu.

U četvrtak, 20. studenog, od 19:00 do 21:00 sati, posjetitelje očekuje nezaboravno iskustvo uz uzbudljive nastupe vrhunskih iluzionista koji prvi put nastupaju u kinu, na istom mjestu, u isto vrijeme.

Publiku će očarati close-up trikovi Guya Pardillosa, francuskog iluzioniste i mentalista koji se na svojim nastupima najčešće kreće kroz publiku i izvodi trikove tako da ispituje misli prolaznika i gostiju. Luka Vidović je najpoznatiji hrvatski mađioničar koji će točno u 19:30 sati izvesti jedan od svojih najpopularnijih trikova, pa zato osigurajte svoje mjesto u dvorani broj 4.

Upravo te večeri posjetitelji će moći doživjeti i „Obrnutu sobu“ – atraktivnu instalaciju koja prkosi gravitaciji i idealna je za stvaranje jedinstvenih fotografija! Najbrže posjetitelje CineStara u Z Centru očekuju i posebni originalni pokloni iz filma, ovu večer pretvara u savršen spoj filma, zabave i interaktivnog iskustva.

Treći nastavak popularne franšize „Majstori iluzije“ donosi spektakularne trikove, nepredvidive zaplete i povratak omiljenih likova. Četiri Jahača vraćaju se s novim zadatkom koji će ih odvesti u svijet sofisticirane magije, tajni i visokih uloga. Publiku očekuje adrenalinska vožnja puna napetosti, humora i nevjerojatnih vizualnih iluzija koje pomiču granice filmske stvarnosti, a ovoga će puta osvojiti i nove generacije.

U glavnim ulogama pojavljuju se Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Justice Smith, Dominic Sessa i Ariana Greenblatt. Film stiže u sva CineStar kina 20. studenog u distribuciji Blitza.

CineStar poziva sve ljubitelje filma, iluzije i dobre zabave da se pridruže Illusion night-u – večeri koja briše granice između stvarnosti i iluzije.

Ulaznice za „Illusion night“ u CineStaru Zagreb Zapad, kao i ulaznice za ovaj filmski hit u svim CineStar kinima su u prodaji na cinestarcinemas.hr, putem CineStar aplikacije i na blagajnama kina.