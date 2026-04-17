Ured koji izgleda kao ured u Milanu, projekti koji osvajaju Bejrut: Ivan Mihovec redefinira tržište dizajna

Ono što je započelo kao vizija o stvaranju prostora bez kompromisa, u samo nekoliko godina pretvorilo se u ozbiljnu poduzetničku priču

Kada je 2021. godine osnovao IMM DESIGN STUDIO, Ivan Mihovec imao je jasnu viziju: stvoriti prostor i projekte koji pariraju onima u svjetskim metropolama dizajna. Zahvaljujući svom talentu i beskompromisnom pristupu, vrlo se brzo istaknuo na sceni dizajnera interijera, profilirajući se kao ime koje donosi svježinu i svjetske standarde na domaće tržište. Danas, njegov zagrebački ured estetikom i funkcionalnošću stoji uz bok onima u Milanu, a njegov potpis na projektu postao je garancija luksuza i dodane vrijednosti nekretnine. "Pratim trendove, ali im ne robujem, već primarno jako dobro slušam i osluškujem klijente. Moja je vizija stvoriti luksuzan interijer koji je, kod privatnih objekata, prije svega dom, dok kod poslovnih prostora mojim potpisom pretvaram klijentovu viziju u funkcionalnu stvarnost," ističe Mihovec. Taj balans između visoke estetike i svrhe razlog je zašto klijenti biraju upravo njegov potpis.

Karlo Pavlić

Od zagrebačkog studija do luksuznih kvadrata u Libanonu

Iako je duboko etabliran na hrvatskom tržištu, Mihovčev talent prešao je granice Europe. Neposredno prije geopolitičkih previranja, započeo je ambicioznu suradnju u Libanonu. Angažiran je za dizajn interijera kompleksa od tri luksuzne zgrade u Bejrutu te jednu prestižnu obiteljsku vilu.

"Prvim dolaskom u Bejrut ostao sam zatečen. To je grad koji uistinu ima sve. Showroomovi najprestižnijih svjetskih brendova s kojima surađujem tamo su standard, što dovoljno govori o snazi tog tržišta. Cijene kvadrata u centru, koje dosežu i do 30 tisuća eura, prate nevjerojatnu arhitekturu i kulturu življenja. To je grad vrhunskih restorana i klubova čije uređenje ostavlja bez daha. Vjerujem da će se situacija ubrzo smiriti te da ćemo nastaviti realizaciju naših planova tamo gdje smo stali," ističe Mihovec, dodajući kako su ga srdačnost ljudi i bogata libanonska kultura trajno inspirirali.

Karlo Pavlić

Poduzetnički rast i "Sinergija kreativnosti"

Ono što je započelo kao vizija o stvaranju prostora bez kompromisa, u samo nekoliko godina pretvorilo se u ozbiljnu poduzetničku priču. Za Ivana rast nije bio samo cilj na papiru, već prirodan rezultat truda i učenja. Danas IMM DESIGN STUDIO nije samo kreativno mjesto, već dobro organiziran sustav koji klijentima pruža sigurnost – od prve skice i nabave materijala pa sve do finalne izvedbe na terenu. Iako studio stalno raste i preuzima sve kompleksnije projekte, Ivan je uspio zadržati onaj početni entuzijazam. Njegov poduzetnički pristup temelji se na partnerstvu i povjerenju.

Njegova filozofija je jasna: konkurencija ne smije biti prepreka, već poticaj.

"Konkurencija ne smije biti prepreka, već motivacija. Vjerujem da se struka mora družiti i surađivati, a posebno mi je važna sinergija dizajnera i arhitekata. Samo kroz razmjenu ideja i zajednički rad možemo rasti i postati snažniji na tržištu, kako domaćem, tako i stranom," kaže Ivan.

Karlo Pavlić

Ured u Zagrebu: Showroom svjetske klase

Ulazak u Ivanov zagrebački ured iskustvo je samo po sebi to je prostor kojeg se ne bi posramile ni najprestižnije adrese u centru Milana. Svaki detalj je pomno biran. Prostorom dominira futuristička a opet svevremenska visilica s potpisom dizajna legendarne Zahe Hadid, dok se sastanci odvijaju za monumentalnim stolom od Rubino Levanto mramora, prestižnog talijanskog brenda.

Zidovi studija kriju priču o lojalnosti i sinergiji; tu su specifične zidne tehnike, zid u brušenom inoxu i tapete nastale u suradnji s renomiranim hrvatskim tvrtkama s kojima Ivan surađuje od prvog dana. Cijelu priču zaokružuje impresivno autorsko djelo Jane, dizajnerice i Ivanove bliske poslovne partnerice čija djela često krase njegove projekte. Ured služi i kao vrhunski showroom gdje klijenti, dok ispijaju kavu na sastancima, mogu osjetiti teksture i materijale koji će sutra postati dio njihovog svakodnevnog luksuza.

Karlo Pavlić

"Moj ured nije samo radno mjesto, već izvor inspiracije i autentičan presjek stila koji gradim na tržištu dizajna interijera. Vjerujem da prostor u kojem se osjećam lijepo generira pozitivnu energiju i kreativnost koju s lakoćom prenosim na svoje klijente i suradnike. Tu na jednom mjestu klijenti mogu vidjeti sve uzorke i materijale, od domaćih do stranih brendova, koje implementiramo u njihove projekte," objašnjava Mihovec.

Tradicija u srcu dizajna - Milano

Ova vizija zajedništva proširila se i na Italiju. Mihovec je inicijator sada već tradicionalne “Večeri dizajnera i arhitekata” u Milanu, koja se održava tijekom tjedna dizajna i prestižnog sajma Salone del Mobile. Ova večera postala je ključno mjesto susreta eminentnih hrvatskih stručnjaka u dizajnu i arhitekturi i izlagača, stvarajući mrežu koja služi kao temelj za buduće suradnje. S uredom koji odiše milanskim stilom, projektima koji mijenjanju vizure Bejruta i neumornim radom na povezivanju struke, Ivan Mihovec postavlja nove standarde u svijetu interijera dokazujući da hrvatski dizajn nema granica.