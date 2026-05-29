U STOP SHOP-ovoj kampanji besplatnih pregleda madeža do sad pregledano gotovo 700 građana

Do kraja lipnja pregledi slijede na još četiri lokacije diljem Hrvatske

Kampanja besplatnih pregleda madeža „STOP! Pregledaj se!“, koju STOP SHOP u Hrvatskoj provodi treću godinu zaredom, i ove godine potvrđuje važnost dostupnih preventivnih pregleda i brige o zdravlju građana. Najopsežnije izdanje kampanje dosad provodi se na svih 19 STOP SHOP lokacija diljem Hrvatske, a tijekom prva dva mjeseca provedbe pregledano je ukupno 683 građana.

Velik interes građana zabilježen je od samog početka kampanje, koja je tijekom travnja i svibnja obišla brojne hrvatske gradove, među kojima su Našice, Valpovo, Osijek, Dugo Selo, Velika Gorica, Ludbreg, Vinkovci, Đakovo, Nova Gradiška, Kaštel Sućurac, Gospić, Daruvar, Virovitica, Vukovar i Pazin. Dosadašnji odaziv potvrđuje koliko su preventivni pregledi potrebni te koliko građani prepoznaju njihovu važnost kada su dostupni u lokalnoj zajednici i jednostavni za organizaciju.

Gotovo 700 pregledanih građana u prva dva mjeseca kampanje

Kroz preglede provedene na 15 STOP SHOP lokacija diljem Hrvatske pregledana su ukupno 683 građana. Osim velikog interesa građana, rezultati kampanje još jednom potvrđuju važnost redovitih dermatoloških pregleda jer su tijekom akcije uočene i promjene na koži koje su zahtijevale dodatnu dijagnostiku i daljnju medicinsku obradu.

Projekt „STOP! Pregledaj se!“ pokrenut je prije dvije godine kao pilot inicijativa u STOP SHOP-ovima u Gospiću i Kaštel Sućurcu, a već je tada zabilježen velik interes građana. U drugoj godini kampanja je proširena na sedam lokacija, na kojima je pregledano više od 400 građana. Upravo su rezultati i odaziv pokazali koliko su ovakvi preventivni pregledi potrebni lokalnim zajednicama. Ove godine kampanja je prvi put dostupna na svih 19 STOP SHOP lokacija u Hrvatskoj.

Pred građanima još pet prilika za besplatan pregled

Iako se kampanja približava završnici, građani još uvijek imaju priliku obaviti besplatan pregled madeža na jednoj od preostalih lokacija. Sljedeći pregled održat će se u STOP SHOP-u Krapina u ponedjeljak, 1. lipnja, nakon čega će kampanja tijekom lipnja obići još Ivanec, Čakovec i Labin.

Kao i na prethodnim lokacijama, pregledi će se provoditi uz prethodnu prijavu putem službenih profila STOP SHOP-a na društvenim mrežama, a građanima se preporučuje pravovremeno praćenje objava kako bi osigurali svoj termin.

Prevencija dostupna diljem Hrvatske

Pregledi su brzi, stručni i u potpunosti besplatni, a provode se u suradnji sa zdravstvenim stručnjacima. Cilj kampanje nije samo omogućiti pregled što većem broju građana, već i kontinuirano podizati svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanja melanoma i drugih kožnih bolesti.

U vremenu kada se briga o zdravlju često odgađa zbog nedostatka vremena ili složene organizacije, STOP SHOP ovom inicijativom nastoji ukloniti prepreke i omogućiti jednostavan pristup preventivnim pregledima u lokalnim zajednicama diljem Hrvatske.

Jer iako pregled traje svega nekoliko minuta, pravovremena reakcija može imati dugoročan učinak na zdravlje i kvalitetu života.