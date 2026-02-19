403 Forbidden

EMOCIJE I GLAZBA

Tony Cetinski ponovno oduševio: Video spot 'Budi mi sreća' premašio 600.000 pregleda u samo četiri dana

19. veljače 2026.
Tony Cetinski ponovno oduševio: Video spot 'Budi mi sreća' premašio 600.000 pregleda u samo četiri dana
Paolo Gentilini
'Budi mi sreća' donosi emotivnu priču pretočenu u suvremeni audiovizualni izričaj, još jednom potvrđujući zašto Tony Cetinski već desetljećima ostaje jedno od najtraženijih i najvoljenijih imena regionalne pop scene

Novi video spot za aktualni singl Tony Cetinski “Budi mi srećaostvario je izniman uspjeh već u prvim danima od objave. Na službenom kanalu na platformi YouTube spot je u samo četiri dana prikupio više od 600.000 pregleda, potvrđujući snažnu povezanost publike s emotivnom pričom koju donosi ova pjesma.

Vizualna realizacija donosi novo, intimnije poglavlje pjesme koja je publiku već osvojila svojom emotivnom snagom i prepoznatljivom interpretacijom. Posebnu težinu cijelom projektu daje pojavljivanje njegove supruge, Dubravka Cetinski, čija prirodna kemija s Tonyjem pred kamerom dodatno naglašava središnju poruku pjesme – ljubav kao sigurno utočište i životnu snagu.

Video spot sniman je na tajnoj lokaciji u Italiji, u ambijentu koji spaja eleganciju i toplinu mediteranskog ugođaja. Režiju potpisuje Paolo Gentilini, koji je suptilnim i emotivno snažnim redateljskim pristupom dodatno naglasio intimni karakter pjesme te stvorio vizualno dojmljiv i estetski upečatljiv rad.

“Budi mi sreća” donosi emotivnu priču pretočenu u suvremeni audiovizualni izričaj, još jednom potvrđujući zašto Tony Cetinski već desetljećima ostaje jedno od najtraženijih i najvoljenijih imena regionalne pop scene. Idealan trenutak - objava pjesme na Dan zaljubljenih daje još jednu emotivnu dimenziju samom projektu.

Autor glazbe i teksta je Mlađan Dinkić, dok aranžman i glazbenu produkciju potpisuje Saša Milošević Mare. Režiju video spota potpisuje Paolo Gentilini, čiji je prepoznatljiv vizualni rukopis dodatno naglasio emotivnu dubinu pjesme i njezin intimni karakter.

Reakcije publike

Publika je spot dočekala s velikim oduševljenjem, što potvrđuju i brojne reakcije gledatelja ispod videa. Među najistaknutijim komentarima izdvaja se simpatičan komentar oduševljenog slušatelja: „Ja imam 91 godinu, a nekada sam uživao u ovakvim pjesmama na San Remu ili na Opatijskim festivalima. Sada me ova tvoja fenomenalna izvedba podsjetila na to romantično vrijeme moje mladosti. Fantastični su i muzika i tekst, prelijep video. Neka ti bude sreća sa ovom pjesmom, a još više sa tvojom prelijepom suprugom Dubravkom!“ Oduševljenje se nije zaustavilo na jednom komentaru, vrlo brzo publika je prepoznala kvalitetu i nagradila Tonyja divnim emocijama poput: „A ja samo želim da sam tebe dostojan Nema bolje rečenice kojom se može izraziti iskrena ljubav i poštovanje muškarca prema ženi. Bravo Tony!!!“

Tony Cetinski ponovno oduševio: Video spot 'Budi mi sreća' premašio 600.000 pregleda u samo četiri dana