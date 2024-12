Tko su najbolje igračice casino igara na svijetu?

Kockarnice su prije stotinu godina možda privlačile isključivo muške profesionalne igrače, no u novom mileniju među najboljima su i neke vrsne igračice casino igara.

Igre na sreću izazivaju interes već stoljećima. Bilo da je u pitanju loto, sportsko klađenje ili kockanje, uvijek će biti onih koji će pokušati izazvati sreću i doći do značajnog dobitka.

Posljednjih godina mnogo interesa u Hrvatskoj, ali i u cijelom svijetu izazivaju casino igre. Razlog je to što danas postoji kockarnica online, odnosno casino kojem možete pristupiti putem Interneta, čak i dok ste udobno zavaljeni na svom kauču. To vam daje priliku igrati ovakav tip igara bilo kad i bilo gdje, kad god ulovite slobodnog vremena.

Naravno, casino igre mogu biti i odličan noćni provod. To posebno vrijedi za one koji su vješti u igrama za stolom, poput ruleta, blackjacka, baccarata i pokera. Pa tako u hotelskim kockarnicama vikendom imate priliku nadmetati se s djeliteljem, a i igrati turnire protiv drugih igrača.

Širok izbor mogućnosti kako pristupiti casino igrama privukao je i mnoge igračice ovom tipu zabave. Među njima su se neke proslavile velikim uspjesima i ušle u krug najboljih na svijetu.

Sjajne igračice od Britanije do SAD-a

U svijetu casina nekoliko igračica može se pohvaliti vrhunskom vještinom. Većina njih svoje je uspjehe ostvarila igrajući Texas Holdem. Pa se tako Engleskinja Victoria Coren Mitchell nakon što je radila kao novinarka i TV lice u potpunosti prebacila među profesionalne pokeraše. Osvajanjem velikog turnira European Poker Tour u Londonu ubrzo je skrenula pažnju na sebe 2006. godine. U međuvremenu je osvojila više od 3 milijuna dolara nagrada na različitim turnirima i potvrdila da spada među svjetsku elitu.

Amerikanka Katy Lederer sestra je svjetski poznatog pokeraša Howarda. Dokazala je bezbroj puta da ne zaostaje mnogo za bratom i može se pohvaliti odličnim rezultatima na World Series of Poker natjecanjima. Kako je biti žena među pokerašima opisala je u svojoj knjizi “Pokerface: A Girlhood Among Gamblers". U njoj ne samo što govori o natjecanju protiv muških igrača, već i odrastanju u kockarskoj obitelji.

Norvežanka Annette Obrestad počela je igrati poker na Internetu samo s 15 godina. Ubrzo je 2007. godine postala najmlađa osvajačica jednog turnira iz World Series of Poker Europe serije. Do danas je dodatno poboljšala svoju igru i došla do zarade u milijunima.

Vanessa Selbst još jedna je Amerikanka koja se proslavila na World Series of Poker natjecanjima. Svojim konstantnim rezultatima skrenula je pozornost na sebe i pokazala da može iz godine u godinu biti dio elite. Jennifer Harman je pak dokaz da pokerašice mogu igrati izuzetno agresivno. Specijalizirala se za igru s visokim ulozima u Las Vegasu i smatra se elitom među onima koji igraju na stolova sa slobodnim ulaskom i izlaskom, onima na kojima se vrsni pokeraši zaustavljaju nakon što ostvare željeni profit.

Foto: Promo

Texas Holdem popularan je već više od desetljeća i među hrvatskim pokerašicama. Hana Šoljan se još tamo oko 2010. godine proslavila međunarodnim uspjesima i dugo je imala reputaciju najbolje hrvatske igračice pokera.

Sonja Kovač također je priznata u pokeraškim krugovima zbog svojeg stila igre i svog supruga. Željka Pencinger isto se može pohvaliti značajnim uspjesima u casinima, a solidne rezultate ostvarivala je još Matea Katić Topić.

Pa iako je zajednica hrvatskih pokerašica značajno manja od onih u Americi, Britaniji ili skandinavskim zemaljama, one naše igračice koje spadaju među elitu definitivno mogu ravnopravno igrati dečkima.