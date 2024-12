Antonija Stupar Jurkin ovotjedna je gošća podcasta „Mame kod Lane“. Bivša voditeljica i nekadašnje omiljeno TV lice, a danas uživa u nekim novim životnim ulogama. Ona je PR stručnjakinja, kreativka, zaljubljenica u zdrav način života, ali i majka trinaestogodišnje Paole i desetogodišnjeg Ivana. Strast prema restauraciji i uređenju namještaja otkrila je tijekom pandemije, a njena posvećenost fitnessu i aktivnom stilu života svima nam može biti inspiracija. Ipak djeca su njezin sadašnji smisao života zbog kojih radi sve što radi, a detalje o svom životnom putu u ugodnom razgovoru otkrila je voditeljici Lani Gojak Bajt.



Antonija je, u razgovoru podijelila svoje iskustvo u majčinstvu, izazovima koje ono donosi i kako uspijeva uskladiti obitelj, hobije i osobne interese. Antonijina priča pokušaj je balansiranja između svih ovih uloga na svoj poseban način!

Foto: Siniša Bajt

Neke žene nikako nisu “majčinski tipovi sve dok i same ne postanu majke. Upravo taj osjećaj prije prve trudnoće imala je i Antonija. „Sebe nisam smatrala majčinskim tipom sve dok nisam ostala trudna. Iz korijena se sve u tebi izmijeni te prirodno dođe taj majčinski stav i instinkt. Znate onaj osjećaj kad netko spomene djecu, a vi samo promrmljate nešto kao: “Aha, super su - a u glavi čujete i nastavak: ali ne za mene. Možda su vam bebe i bile slatke, ali samo izdaleka. I ustvari nemate problema s djecom, samo ih nikad niste zamišljale u svom dnevnom boravku. A onda, jednog dana, postaneš mama i dogodi se nešto neobično: preplave te osjećaji za koje nisi ni znala da postoje – nježnost, beskrajna ljubav, i “zaštitit ću te od svega na ovom svijetu” energija. U roku keks, postaneš najveći fan dječje odjeće, dječjih crteža i priča za laku noć. I nije da su tvoje sumnje ili “nisam ja taj tip” osjećaj bili pogrešni. Bile su dio tebe tada. Ali sada? Sada odjednom ne možeš zamisliti svijet bez tog kaosa s mrvicama na kauču.“

No, ono što je Antonija iskusila kada je postala majka, je potpuno novi svijet. Svijet strahova! Bojiš se svega – diše li, jede li dovoljno, jede li previše, hoće li pasti, hoćeš li ti pasti. Onda dolaze ‘napredni strahovi’- prvi zubi, prvi koraci, pa pubertet, upis u srednju. Ali sve to ide uz titulu supermame, jer usprkos svim tim brigama, mame rade odličan posao!

Još jedno često pitanje s kojim se susreću sve majke je - Flašica ili dojenje. „Nema univerzalnog recepta za sretnu bebu, ali svakako postoji recept za sretnu mamu, a to su podrška i razumijevanje okoline. Mi smo od prvoga dana na bočici.“ – istaknula je Antonija te dodala kako je prvi prvom pokušaju dojenja shvatila da nažalost neće ići, te joj je patronažna sestra odmah preporučila dohranu.



Lana i Antonija kroz iskren razgovor, popričale su i o drugim temama kroz koje prolaze trudnice te kroz svoja iskustva pomogle mnogim budućim majkama, a na vama ostaje da otkrijete sve zanimljivosti u novoj epizodi koja je dostupna već danas na YouTubeu te audio podcast platformama poput Spotifya i Applea.