Suvremeni pristupi prevenciji raka vrata maternice i dijagnostici endometrioze - žene već 20 godina dolaze u Croatia Polikliniku

Rano otkrivanje premalignih promjena vrata maternice, pravodobna dijagnostika HPV infekcija i sve preciznije prepoznavanje endometrioze ključni su izazovi suvremene ginekologije. Upravo na tim područjima posljednjih godina postižu se veliki pomaci zahvaljujući napretku tehnologije i usvajanju novih medicinskih protokola koji ženama omogućuju ranije otkrivanje bolesti te učinkovitije i sigurnije liječenje.

O tim temama govori Lovorka Vidović Gajger, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije iz Croatia Poliklinike u Zagrebu, koja naglašava da je „pravodobna dijagnostika temelj sprječavanja najtežih ishoda i ključ za očuvanje dugoročnog zdravlja žene“. Poliklinika, koja ove godine obilježava 20 godina rada, posebno je posvećena primjeni suvremenih metoda poput LETZ zahvata i specijalizirane MR zdjelice u dijagnostici endometrioze.

Središnje mjesto u suvremenoj prevenciji i liječenju premalignih promjena vrata maternice zauzima LETZ metoda. Riječ je o minimalno invazivnom zahvatu kojim se precizno odstranjuje transformacijska zona vrata maternice, područje gdje nastaje većina cervikalnih intraepitelnih lezija i gotovo svi karcinomi. Zahvat se izvodi tankom žičanom petljom kroz koju prolazi električna struja, što omogućuje istodobno rezanje i koagulaciju tkiva te minimalno krvarenje. „LETZ je brz, vrlo učinkovit i siguran zahvat, a posebno je važan kod mladih žena jer očuvanjem anatomije vrata maternice ne narušava njihove buduće reproduktivne mogućnosti“, ističe dr. Vidović Gajger.

Lovorka Vidović Gajger,dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije – CO Poliklinika Zagreb

Pacijentice se za LETZ zahvat procjenjuju individualno, nakon PAPA testa, HPV tipizacije te kolposkopije. Uklonjeno tkivo se potom šalje na patohistološku analizu, što predstavlja ključni dijagnostički korak koji potvrđuje opseg i ozbiljnost promjena. Pravovremeno uklanjanje lezije najuspješniji je način sprječavanja razvoja invazivnog raka vrata maternice.

Osim bolesti povezanih s HPV-om, Croatia Poliklinika u svom radu veliku pozornost posvećuje i endometriozi, kroničnoj i često bolnoj bolesti koja se kod brojnih žena dijagnosticira tek nakon dugogodišnjih simptoma. U tome je značajnu prekretnicu donijela specijalizirana MR zdjelice s protokolom za endometriozu, koja omogućuje puno preciznije prepoznavanje i razgraničavanje lezija, osobito duboke infiltrirajuće endometrioze. Ova metoda daje detaljan prikaz uterosakralnih ligamenata, rektovaginalnog septuma, crijeva, mokraćnog mjehura, jajnika i maternice, čime liječnicima omogućuje točno planiranje terapije.

„Kada MR pokaže zahvaćenost crijeva ili mokraćnog mjehura ili ako pacijentica ima jaku bol koja ne reagira na hormonsku terapiju, tada se razmatra kirurški pristup. U svakom slučaju, liječenje mora biti individualizirano i usmjereno na ukupnu kvalitetu života žene“, naglašava dr. Vidović Gajger.

Promo

Prevencija HPV infekcije ostaje ključni čimbenik u borbi protiv raka vrata maternice. Cijepljenje, odgovorno spolno ponašanje te redoviti PAPA i HPV testovi temelj su ranog otkrivanja promjena. Kada se lezije otkriju, pravilno vođeni dijagnostički procesi, od kolposkopije i biopsije do LETZ metode, omogućuju potpuno izlječenje u velikom broju slučajeva.

Croatia Poliklinika i nakon 20 godina djelovanja ostaje posvećena holističkom pristupu zdravlju žena. On uključuje brigu ne samo o zahvaćenim organima, nego i o kroničnoj boli, psihološkom stanju, hormonalnoj ravnoteži i općoj kvaliteti života pacijentica.

Povodom dvadesete obljetnice, Poliklinika je pripremila i posebnu pogodnost te svojim pacijentima nudi 20 % popusta na brojne preventivne preglede i medicinske usluge, s ciljem da što više žena pravovremeno pristupi dijagnostici i uloži u svoje dugoročno zdravlje. Više informacija pronađite na službenoj stranici Croatia Poliklinike.