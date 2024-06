Što kad nam vrijeme poremeti planove?

Proljetno vrijeme često zna biti nepredvidivo, kao da se voli poigravati s našim planovima. I baš kad smo isplanirali druženje na vikendici uz roštilj na otvorenom, iznenadi nas pljusak ili neočekivano zahlađenje.

No, upravo je to bila inspiracija za reklamu pivskog brenda Pan. Umjesto da dopusti vremenskim neprilikama da pokvare dan, novi član Pan ekipe, Filip Juričić, odnosno Zlatni, okrenuo je situaciju na bolje! Kako to Zlatni obogati svaku situaciju, pogledajte u novom videospotu…

Zlatne boje i bogatog okusa, Zlatni Pan je tu da obogati svaki trenutak. I zato, nazdravimo svim dobrim stvarima, jer sve što je dobro, Zlatnog vrijedi!

Videospot dostupan na: