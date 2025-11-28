403 Forbidden

JEDINSTVENA PRILIKA

STEVE MADDEN BLACK FRIDAY sniženje: 30% popusta na cijeli asortiman

28. studenoga 2025.
STEVE MADDEN BLACK FRIDAY sniženje: 30% popusta na cijeli asortiman
Steve Madden sinonim je za stil koji prati ritam grada i hrabro spaja trendove, udobnost i attitude

Modni brend Steve Madden najavljuje Black Friday akciju koja donosi 30% popusta na cjelokupan asortiman – jedinstvenu priliku koju istinski ljubitelji mode ne smiju propustiti. Posebna ponuda vrijedi isključivo u maloprodajnoj trgovini brenda u Mall of Split.

STEVE MADDEN BLACK FRIDAY sniženje: 30% popusta na cijeli asortiman
Od 24. do 30. studenog, posjetitelji će moći odabrati svoje omiljene modele iz najnovije kolekcije, poznate po kombiniranju urbanog stila, glam rock estetike i prepoznatljive doze drskosti zbog koje je Steve Madden već desetljećima među najpoželjnijim brendovima obuće i modnih dodataka.

Čizme koje podižu svaki outfit, izdržljive i trendovske tenisice, efektne torbe te statement modni detalji – sve je na popustu, što ovu Black Friday ponudu čini jednom od najatraktivnijih ove sezone.

Steve Madden sinonim je za stil koji prati ritam grada i hrabro spaja trendove, udobnost i attitude. Upravo zato, Black Friday u Mall of Split donosi savršenu priliku da osvježite garderobu komadima koji privlače poglede i traju sezonama.

Jeste li spremni za Steve Madden Black Friday?

Pročitajte još o:
PromoSteve MaddenBlack Friday
