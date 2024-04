Slavna svjetska influencerica Lena Terlutter vodi vas u čarobnu Lei Lou kampanju

Netom nakon što je kao zaštitno lice kampanje svog ekskluzivnog salona vjenčanica Le concept predstavila divnu egipatsku glumicu i influencericu Nesrin Sanad, Aleksandra Dojčinović ovo proljeće ide veliki korak dalje i Lei Lou sezonu za toplije dane predstavlja u rangu najvećih brendova, s licem koje je svim ljubiteljima mode diljem svijeta itekako dobro poznato. Ovom posljednjom kampanjom, naime, još jednom zabilježenom fotoobjektivom Maje Kljaić, Lei Lou svoje poklonice vodi na Lošinj, odajući pritom počast autentičnim ljepotama Hrvatske, a zvijezda kampanje slavna je svjetska influencerica Lena Terlutter, žena kojoj je moda u krvi, budući da je iza nje više od dva desetljeća uspješnog bavljenja modelingom, s višemilijunskim brojem pratitelja na različitim društvenim mrežama. Lena je ujedno i vrlo uspješna njemačka poduzetnica, vlasnica ikoničnog "Boutique Belgiquea", concept storea u živopisnom dijelu njenog rodnog Kölna, vrlo nalik luksuznom Lei Lou butiku u zagrebačkoj Ilici. Ova 41-godišnja majka četvero djece u Njemačkoj drži kultni status kada su u pitanju društvene mreže, smatra se pionirkom ovog posla, a zahvaljujući istančanom i nepogrešivom osjećaju za modu, u svom portfoliju danas ima stalne suradnje s najvećima od najvećih, poput Cartiera, Chanela ili Hermesa.

S Aleksandrom Dojčinović veže je dugogodišnje prijateljstvo, koje je već nekoliko puta do sada rezultiralo divnim kolaboracijama. Terlutter često nosi i objavljuje komade najpriznatije hrvatske dizajnerice, no ova posljednja suradnja svakako je najposebnija budući da je po prvi put u cijelosti snimljena u Hrvatskoj, u očaravajućm interijeru lošinjske Captain's Ville Rouge, s pomno odabranim Lei Lou komadima, koje je Lena sjajno uparila sa svojim omiljenim IT accessoiresom svjetskih modnih kuća i naočalama iz Aleksandrine Optice La Vie.

Foto: Maja Kljaić

“Lei Lou je dizajniran za jake, neovisne žene, koje žive svoj posao, ali žive i modu cijelim svojim bićem. Mislim da je to vrlo blisko meni, a osim toga i moj stil je vrlo nalik Lei Lou estetici, što znači savršeni miks modernog i cool, uvijek s određenom dozom nježne ženstvenosti. Na snimanju sam se zaljubila u voluminoznu, bijelu košulju i korzetiranu suknju i jedva ih čekam još koji put odjenuti ovo proljeće i ljeto” - ističe Terlutter.

A zvijezde Lei Lou proljeća, uz već spomenute komade, svakako će biti i divne haljine od najfinije rastezljive svile, kod kojih se dizajnerica poigrala strukturama, dodajući im, ovisno o modelu, ili geometrijski, gotovo "hourglass" kroj, uz pomoć posebnih tehnika ukrojavanja i šivanja s naglaskom na ramenima ili pak maksimalno ženstvenu siluetu, ostvarenu savršeno inkorporiranom draperijom, prorezima i naglaskom na struku, ramenima ili otvorenim leđima. I proljetna Lei Lou odijela donose novu i puno strukturiraniju siluetu, ponajprije zahvaljujući sjajnim korzetima koji pružaju toliko mogućnosti za kombiniranje.

Upravo ta voluminoznost ukroćena korzetom glavni je trend sezone u dolasku, zna to i Lena, koja nam je iz prve ruke otkrila još neka obilježja nove mode.

“Mnoge od nadolazećih trendova već sam na neki način inkorporirala u svoj ormar. Biti će to vrlo uzbudljiva modna sezona puna kontrasta, miksanja ženstvenih i maskuliniziranih komada, pomaknute sportske elegancije, metaliziranih i detalja u obliku ruža. Moji omiljeni komadi ovog proljeća svakako će biti zlatne Miu Miu balerinke i neke sjajne, ležerne i cool haljine. Željela bih još naglasiti da je lijepo upoznavati se s novim trendovima, ali je isto tako važno uvijek birati ono u čemu se dobro osjećamo. To nastojim prenijeti i na svoju djecu, pogotovo što svi pokazuju interes za modu, vjerojatno zato što smo suprug Leonard i ja toliko strastveni oko toga i što tu strast volimo dijeliti s njima” - naglašava ova influencerica s A liste i objašnjava da je taj posao danas bitno drugačiji nego kada je ona počinjala prije više od deset godina jer je tada ona, za razliku od danas, bila među rijetkima. Počelo je kao strast prema modi i fotografiji, a pretvorilo se u ozbiljan dodatni posao.

Foto: Maja Kljaić

“Moji su "followeri" starili sa mnom i nekako je lijepo biti "stariji" član ove industrije. I koliko god je sve danas drugačije, ja sam na tim platformama još uvijek u velikoj mjeri JA” - zaključuje Lena.

Nove Lei Lou i La Vie kolekcije dostupne su na web shopu branda i u zagrebačkom Lei Lou butiku.

Foto: Maja Kljaić

Foto: Maja Kljaić