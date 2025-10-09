Razmazite svoju kožu s najnovijim Skin Romance proizvodima – spoj njege i luksuza
Ljubiteljice njege i kvalitetne kozmetike s oduševljenjem su dočekale vijest da je linija Skin Romance, koju potpisuje Ženski RecenziRAJ, proširena s dva nova proizvoda za lice. Riječ je o pjenušavom gelu za čišćenje lica i hidratizirajućem toniku koji zajednički čine savršen početak svake beauty rutine.
Skin Romance lansiran je prije dvije godine kao prirodan nastavak priče brenda koji okuplja zajednicu žena s istančanim ukusom za kvalitetne i provjerene proizvode. Linija je razvijena u suradnji s renomiranom hrvatskom kozmetičkom kućom Olival, a maloprodajni partner jest BIPA Hrvatska u čijim se poslovnicama proizvodi i nalaze.
Ljubav prema sebi nije sebična – filozofija linije Skin Romance
Pod sloganom Ljubav prema sebi nije sebična, Skin Romance želi potaknuti žene da kroz rituale njege pronađu trenutke mira, zadovoljstva i povezanosti sa sobom. Linija je razvijena s naglaskom na kvalitetu, učinkovitost i nježnost, a svi proizvodi namijenjeni su različitim tipovima kože i uzrastima, uključujući i osjetljivu kožu te trudnice.
Dosadašnji proizvodi linije već su prepoznati među korisnicama, a uključuju:
- Watersweet Face Serum – hidratantni serum za lice
- Daily Need Gel Cream – laganu gelastu kremu za svakodnevnu njegu
- Two of Us Micellar Water – dvofaznu micelarnu vodicu
- New Chapter Enzyme Peel – enzimski piling u prahu
- Equal to Bliss Face Mask – hidratantnu masku za lice
Sada im se pridružuju još dva inovativna proizvoda osmišljena za svakodnevnu upotrebu.
In a Heartbeat Gel Cleanser – pjenušavi gel za čišćenje lica
Kao prvi korak u njezi lica, Skin Romance predstavlja In a Heartbeat Gel Cleanser, nježan pjenušavi gel koji učinkovito uklanja nečistoće i višak sebuma bez isušivanja kože. Glavni sastojci uključuju poliglutaminsku kiselinu, natrijev PCA te ekstrakt biljke Centella asiatica koji zajedno pružaju balans između temeljitog čišćenja i hidratacije. Proizvod se lagano pjeni, jednostavno ispire i dovoljno je nježan za svakodnevnu upotrebu, čak i u trudnoći.
Hydro Serenade Essence Toner – hidratizirajući toner za lice
Nakon čišćenja slijedi korak koji vraća koži vlagu i umiruje ju. Hydro Serenade Essence Toner djeluje poput osvježavajuće esencije koja se nanosi kao maglica ili s pomoću blazinice. Formula je obogaćena peptidnim kompleksom, četiri oblika hijaluronske kiseline te bisabolom, sastojkom poznatim po umirujućem djelovanju. Toner priprema kožu za daljnje korake u njezi poput seruma, kreme ili maske, a mogu ga upotrebljavati i trudnice.
Proizvodi dostupni u BIPA poslovnicama diljem Hrvatske
Svi proizvodi iz Skin Romance linije, uključujući i nova dva, mogu se pronaći u BIPA poslovnicama diljem Hrvatske. Linija je već osvojila brojne korisnice koje cijene domaći brend s provjerenim partnerima i transparentnim pristupom formulacijama.
Skin Romance nastavlja slušati zajednicu
Brend Skin Romance i platforma Ženski RecenziRAJ kontinuirano razvijaju proizvode u skladu sa željama i potrebama svojih korisnica. Recenzije, komentari i sugestije zajednice ključni su dio svakog novog koraka. Korisnice mogu pratiti novosti putem službenih profila Skin Romancea na Facebooku, Instagramu i TikToku.