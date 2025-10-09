Prirodni nokti ponovno su u modi, evo kako ih oporaviti nakon trajnog laka i gela

Nakon godina dominacije trajnog laka i gela, sve više žena odlučuje pružiti svojim noktima predah. Umjesto savršeno ispoliranih i neuništivih manikura, u prvi plan dolazi prirodan izgled i zdravi, njegovani nokti. Otkrivamo kako učinkovito oporaviti nokte nakon tretmana i vratiti im prirodnu čvrstoću, sjaj i ljepotu.

Trajni lak i gel manikure godinama su bili sinonim za savršene, postojane i sjajne nokte. Brzo sušenje, tjedni bez ijedne ogrebotine i osjećaj gotovo neuništivih noktiju osvojili su mnoge. No, ispod te besprijekorne površine skriva se istina koju sve više žena prepoznaje: cijena dugotrajne ljepote često je zdravlje naših prirodnih noktiju.

Sve veća svijest o štetnim posljedicama, od stanjivanja i listanja nokatne ploče do potencijalnih rizika povezanih s UV lampama, potiče novi trend – povratak prirodnim i zdravim noktima. Ako ste i vi odlučili svojim noktima pružiti prijeko potreban odmor, donosimo sveobuhvatan vodič za njihov potpuni oporavak.

Pexels

Zašto nokti postaju oštećeni?

Problem s gel manikurom leži u cjelokupnom procesu, od pripreme do uklanjanja. Iako sam gel lak ne mora nužno uzrokovati štetu, agresivna primjena i skidanje ostavljaju posljedice.

Agresivna priprema: Prije nanošenja gela, površina prirodnog nokta često se previše isturpija, bilo ručno ili električnom brusilicom. Time se uklanjaju zaštitni slojevi keratina, čineći nokat tanjim, slabijim i osjetljivijim.

Kemijski sastav: Proizvodi poput gel lakova sadrže akrilate i metakrilate, kemikalije koje kod nekih osoba mogu izazvati alergijske reakcije, poput kontaktnog dermatitisa.

Izlaganje UV zračenju: Lampe koje se koriste za stvrdnjavanje gela emitiraju UVA zrake. Iako dermatolozi napominju da je rizik od raka kože nizak, kumulativna izloženost tijekom godina doprinosi oštećenju DNA stanica i preuranjenom starenju kože ruku.

Proces uklanjanja: Uklanjanje je često najštetniji dio. Uključuje namakanje u čistom acetonu, koji snažno isušuje nokte i kožu oko njih, te struganje ostataka laka, što može fizički oštetiti i odljuštiti slojeve nokatne ploče. Guljenje laka koji se počeo odizati najgora je moguća opcija jer s njim skidate i površinski sloj vlastitog nokta.

Pexels

Plan oporavka za nokte: Vodič u 5 koraka

Oporavak oštećenih noktiju zahtijeva strpljenje. Potpuna obnova nokatne ploče može trajati od tri do šest mjeseci, ovisno o brzini rasta.

Napravite pauzu i skratite nokte

Prvi i najočitiji korak jest prestanak s manikurama. Dajte noktima pauzu od najmanje nekoliko tjedana, a idealno bi bilo dva do tri mjeseca. Oštećene, tanke nokte skratite na minimalnu dužinu. Kraći nokti manje su skloni lomljenju i listanju, što im daje priliku da izrastu jači iz korijena. Redovito ih turpijajte finom turpijom kako biste održali uredan oblik.

Intenzivna hidratacija je ključ

Nakon višemjesečnog izlaganja kemikalijama, vaši su nokti i zanoktice dehidrirani.

Ulje za zanoktice: Postat će vaš najbolji prijatelj. Svakodnevno, idealno više puta dnevno, umasirajte hranjivo ulje u kožicu oko nokta i na cijelu nokatnu ploču. Ulja jojobe, badema ili vitamina E dubinski hrane matriks nokta, mjesto odakle započinje zdrav rast.

Bogata krema za ruke: Nakon ulja, nanesite hidratantnu kremu za ruke kako biste "zaključali" vlagu i dodatno nahranili kožu.

Koristite ciljane tretmane za jačanje

Dok se nokti oporavljaju, pružite im dodatnu potporu. Na tržištu postoje brojni tretmani za jačanje koji djeluju kao zaštitni štit. Potražite proizvode s keratinom, biotinom ili kolagenom. Ovi tretmani stvaraju zaštitni sloj na površini, smanjujući lomljivost i pružajući noktima potrebnu čvrstoću dok oštećeni dio ne izraste.

Zaštitite ruke

Oslabljeni nokti izrazito su osjetljivi na vanjske utjecaje. Obavezno nosite zaštitne rukavice prilikom obavljanja kućanskih poslova, pranja suđa ili rada u vrtu. Voda i kemikalije iz sredstava za čišćenje dodatno isušuju i slabe već oštećenu strukturu nokta.

Podrška iznutra

Zdravlje noktiju odražava i stanje organizma. Uravnotežena prehrana bogata vitaminima i mineralima temelj je svega. Razmislite o dodacima prehrani poput biotina i kolagena koji dokazano doprinose zdravlju kose, kože i noktiju. Naravno, prije uzimanja bilo kakvih suplemenata, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Pexels

A što ako se ne želite odreći gela?

Ako ipak niste spremni u potpunosti odustati od gel manikure, primijenite mjere opreza kako biste smanjili štetu.