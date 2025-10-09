5 neodoljivih recepata s gljivama za hladne jesenske dane

Gljive nude beskrajne mogućnosti u kuhinji. Od klasičnih jela do modernih kreacija, njihov jedinstveni okus obogaćuje svaki obrok. Iskoristite ovu jesen da istražite njihovu svestranost i unesete dašak šumske čarolije u svoja jela

Dolaskom jeseni i prvih kiša, šume postaju riznice jedinstvenih okusa, a gljive preuzimaju glavnu ulogu na tržnicama i u našim kuhinjama. Ovi šumski plodovi, cijenjeni zbog svog bogatog, zemljanog okusa i nevjerojatne svestranosti, zvijezde su sezone. Gljive unose dubinu i prepoznatljivi "umami" okus u širok raspon jela, od krepkih juha i kremastih rižota do modernih vegetarijanskih delicija. Osim što su ukusne, nutritivno su bogate vlaknima, proteinima te vitaminima i mineralima, što ih čini savršenim sastojkom za tople i utješne obroke idealne za hladnije dane.

Bilo da ste iskusni berač gljiva ili ih kupujete u trgovini, dopustite da vas ovih pet recepata inspirira da iskoristite najbolje od sezone gljiva.

Krem juha od gljiva

Klasik koji nikada ne izlazi iz mode, domaća krem juha od gljiva neusporedivo je bolja od bilo koje verzije iz vrećice. Tajna leži u strpljenju i sporoj karamelizaciji gljiva, procesu koji otključava njihovu čarobnu aromu i stvara nevjerojatno dubok okus.

Sastojci:

500 g svježih gljiva (kombinacija šampinjona, bukovača i vrganja za najbolji okus)

1 veći luk, sitno sjeckan

2 češnja češnjaka, zgnječena

50 g maslaca

2 žlice brašna

1,2 l povrtnog ili pilećeg temeljca

200 ml vrhnja za kuhanje

Sol, svježe mljeveni crni papar

Svježi timijan ili peršin za ukras

Priprema:

Očistite gljive i narežite ih na listiće.

U velikom loncu otopite maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte gljive i prstohvat soli te ih pirjajte dok ne puste vodu.

Smanjite vatru i nastavite kuhati, povremeno miješajući, 15-20 minuta dok sva tekućina ne ispari, a gljive se ne karameliziraju i dobiju zlaćanu boju.

Dodajte sjeckani luk i pirjajte dok ne postane staklast, a zatim dodajte češnjak i kuhajte još minutu.

Pospite brašnom i miješajte minutu-dvije.

Postupno ulijevajte vrući temeljac, neprestano miješajući pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice.

Dodajte grančicu timijana, smanjite vatru i pustite da juha lagano krčka oko 20 minuta.

Uklonite timijan, a juhu usitnite štapnim mikserom do željene teksture.

Vratite juhu na vatru, umiješajte vrhnje za kuhanje, začinite solju i paprom te poslužite toplo, ukrašeno listićima svježeg timijana ili peršina.

Pexels

Savršeni rižoto s gljivama

Kremasti rižoto s gljivama utjelovljenje je talijanske "comfort food" kuhinje. Iako se čini zahtjevnim, ključ uspjeha leži u nekoliko jednostavnih pravila: korištenje odgovarajuće riže, vrućeg temeljca i neprestanog miješanja s puno ljubavi.

Sastojci:

350 g riže za rižoto (Arborio ili Carnaroli)

500 g miješanih gljiva (portobello, šampinjoni, vrganji)

1 manja glavica luka ili 2 ljutike, sitno sjeckane

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

1,2 l vrućeg povrtnog temeljca

150 ml suhog bijelog vina (npr. Pinot Grigio)

4 žlice maslaca

50 g svježe naribanog parmezana

3 žlice maslinovog ulja

Sol, papar, svježi peršin

Priprema:

U jednoj posudi držite temeljac vrućim na laganoj vatri.

U velikoj, dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje i 2 žlice maslaca. Dodajte gljive i pržite ih dok ne porumene. Izvadite ih iz tave i stavite sa strane.

U istu tavu dodajte luk i pirjajte dok ne omekša. Dodajte češnjak i rižu te je tostirajte miješajući oko 2 minute, dok zrna ne postanu staklasta.

Ulijte vino i miješajte dok alkohol ne ispari.

Započnite dodavati vrući temeljac, kutlaču po kutlaču, miješajući gotovo neprestano. Novu kutlaču dodajte tek kada je riža upila prethodnu.

Nastavite postupak 15-20 minuta, dok riža ne bude kuhana "al dente" – mekana, ali i dalje čvrsta na ugriz.

Maknite s vatre, umiješajte pržene gljive, ostatak maslaca i naribani parmezan. Snažno promiješajte da rižoto postane kremast.

Začinite po ukusu, pospite svježim peršinom i poslužite odmah, jer savršen rižoto, kako kažu Talijani, ne čeka nikoga.

Kremasta tjestenina s gljivama

Brz i jednostavan obrok koji će oduševiti cijelu obitelj. Kombinacija gljiva i kremastog umaka uvijek je dobitna, a uz jedan tajni sastojak ovo jelo postaje prava senzacija.

Sastojci:

400 g tjestenine po izboru (tagliatelle, penne)

500 g šampinjona ili bukovača, narezanih na listiće

2 žlice maslinovog ulja

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

250 ml vrhnja za kuhanje

1 žličica miso paste (opcionalno, za dublji umami okus)

50 g naribanog parmezana

Malo vode od kuhanja tjestenine

Sol, papar, svježi peršin

Priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju i sačuvajte šalicu vode u kojoj se kuhala.

Dok se tjestenina kuha, na maslinovom ulju pržite gljive dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Dodajte češnjak i pržite još minutu.

Smanjite vatru, ulijte vrhnje za kuhanje i, ako koristite, umiješajte miso pastu dok se potpuno ne otopi.

Dodajte parmezan i miješajte dok se umak ne zgusne. Začinite solju i paprom.

U umak dodajte kuhanu tjesteninu i dobro promiješajte.

Ako je umak pregust, dodajte malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine.

Poslužite odmah, posuto svježim peršinom.

Pexels

Punjene gljive na dva načina

Punjene gljive su svestrano jelo koje može poslužiti kao elegantno predjelo, prilog ili lagani glavni obrok. Ovdje donosimo klasičnu i mediteransku verziju.

Sastojci:

12 velikih portobello ili smeđih šampinjona

Za klasični nadjev: 100 g slanine ili šunke, 100 g sira (gauda, mozzarella), 2 žlice kiselog vrhnja, 1 manji luk, krušne mrvice.

100 g slanine ili šunke, 100 g sira (gauda, mozzarella), 2 žlice kiselog vrhnja, 1 manji luk, krušne mrvice. Za španjolski nadjev: 100 g chorizo kobasice, 100 g Manchego sira, 1 češanj češnjaka, svježi peršin.

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200°C.

Pažljivo odvojite peteljke od klobuka gljiva. Peteljke sitno nasjeckajte.

Klobuke posložite na lim za pečenje.

Za nadjev, na malo ulja popržite nasjeckane peteljke i luk (ili češnjak, ovisno o verziji).

Maknite s vatre i pomiješajte s ostatkom sastojaka za odabrani nadjev (slanina/šunka i sir ili chorizo i Manchego sir).

Začinite smjesu i napunite klobuke gljiva.

Pecite 20-25 minuta, dok gljive ne omekšaju, a nadjev ne dobije zlatnu boju.

Pexels

Tacos s hrskavim portobello gljivama

Za one željne nečeg drugačijeg, ovi tacosi s portobello gljivama prženim u pivskom tijestu pravi su pogodak. Spoj hrskavih gljiva, svježeg povrća i kremastog umaka nudi nezaboravan kontrast tekstura i okusa.

Sastojci:

4 velike portobello gljive, narezane na deblje trake

Za pivsko tijesto: 150 g brašna, 1 žličica praška za pecivo, sol, papar, 200 ml svijetlog piva

150 g brašna, 1 žličica praška za pecivo, sol, papar, 200 ml svijetlog piva Ulje za prženje

8 manjih tortilja

Za posluživanje: nasjeckani kupus, avokado, korijander, umak od jogurta i limete

Priprema: