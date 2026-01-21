Shape 'N' Tone: Savršeno mjesto za oblikovanje tijela

Fokusiran na opće zdravlje nudi vrhunska tehnološka riješenja za zatezanje kože, poboljšanje tonusa, smanjenje celulita i općeg osjećaja lakoće, bez invazivnih zahvata i dugih suhoparnih treninga

U svijetu u kojem je vrijeme postalo najvrijedniji luksuz, Shape 'N' Tone se nameće kao studio koji razumije stvarne potrebe urbanih ljudi.

Smješten u moderno uređeno prostoru na zagrebačkoj Knežiji s osiguranim parkirnim mjestima, ovaj high-tech studio donosi suvremen pristup estetici i wellnessu – fokusiran na opće zdravlje nudi vrhunska tehnološka riješenja za zatezanje kože, poboljšanje tonusa, smanjenje celulita i općeg osjećaja lakoće, bez invazivnih zahvata i dugih suhoparnih treninga.

Promo

Promo

U središtu ponude nalaze se neinvazivni estetski tretmani poput Lipomax Supersonic oblikovanja tijela, radiofrekvencije i limfne drenaže, osmišljeni za osobe koje žele vidljive, ali prirodne promjene. Posebno se ističe i Tesla EMS, tretman koji aktivira mišiće i poboljšava tonus bez klasičnog vježbanja – idealno za one koje žele postići rezultate bez odlaska u klasičnu teretanu. Također je odlična podrška u oporavku tjela od posljedica ozljeda i pripremu za daljnje tjelesne aktivnosti.

Promo

Promo

Shape 'N' Tone dodatno spaja estetiku s 30-minutnim infrared i vakuum treningom, kombinaciju koja omogućuje ubrzani gubitak tjelesne težine, potiče cirkulaciju i doprinosi oblikovanju siluete u kraćem vremenu. Upravo taj spoj tehnologije i umjerene aktivnosti čini koncept posebno privlačan ženama koje žele više od klasičnih rješenja.

Promo

Promo

Naglasak nije na instant promjenama, već na individualnom pristupu i pametnom kombiniranju tretmana, prilagođenom svakodnevnom životu. Shape 'N' Tone tako postaje mjesto gdje estetika nije pritisak, već dio brige o sebi – diskretno, suvremeno i u skladu s vlastitim ritmom.