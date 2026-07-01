Šesto izdanje GOODfesta donosi najbogatiji program dosad: Drniš od 17. do 21. srpnja postaje pozornica dobrih priča i vrhunske zabave

GOODfest je tijekom šest godina prerastao okvire klasičnog ljetnog festivala. Postao je mjesto susreta, novih iskustava, umjetnosti, zabave i zajedništva, manifestacija koja svakog srpnja okuplja tisuće posjetitelja i pretvara Drniš u grad dobrih priča

Drniš će od 17. do 21. srpnja ponovno živjeti u ritmu kulture, glazbe, sporta i zajedništva. GOODfest, koji se tijekom proteklih pet godina etablirao kao jedan od najprepoznatljivijih ljetnih festivala ovoga kraja vraća se u svom šestom izdanju – sjajnijem, većem, sadržajnijem i bogatijem nego ikad prije.

Kazalište Moruzgva

Pet festivalskih dana donosi raznovrstan program za sve generacije, a ono što GOODfest i ove godine čini posebnim jest činjenica da je ulaz na sve programe besplatan, čime festival ostaje vjeran svojoj misiji da vrhunsku kulturu i zabavu približi svima.

Publiku očekuju večeri ispunjene smijehom, emocijama i vrhunskim izvedbama kroz niz kazališnih hitova koji posljednjih sezona pune gledališta diljem Hrvatske. Na GOODfest stižu predstave "Muškarci.hr", "Tere i Luce", "Luka Modrić – Moja igra", "Kamo ide ovaj svijet" i "Provod“. Vjerni viziji da GOODfest iz godine u godinu raste zajedno sa svojom publikom, ove godine kazališni program seli na novu, atraktivnu lokaciju na otvorenom – plato ispred zgrade Općine Drniš. Novo festivalsko gledalište donosi znatno veći kapacitet sjedećih mjesta zbog čega će još više ljubitelja kazališta imati priliku uživati u hit predstavama, dok GOODfest nastavlja potvrđivati status festivala koji svake godine pomiče vlastite granice i donosi još kvalitetniji sadržaj.

Kazalište Moruzgva

Ni glazbeni program ne zaostaje za kazališnim. Pred nama su četiri vrhunska koncerta pod zvijezdama uz nezaboravnu atmosferu koju donose Promaya Band, Surka Beatbox, Morlaq, Moonlight Band, dok će veliko finale festivala obilježiti koncert jednog od najomiljenijih hrvatskih kantautora – Neno Belan, čiji će bezvremenski hitovi zatvoriti još jedno festivalsko izdanje.

Kazalište Moruzgva

Posebno mjesto u programu zauzima i nedjelja koja je cijela obilježena u znaku sporta, a osmišljena je kao dan zajedništva i navijanja. Program započinje rekreativnom utrkom GOODfest Fun Run, nastavlja se predstavom za sve generacije - "Luka Modrić – Moja igra", a završava organiziranim zajedničkim gledanjem finala Svjetskog prvenstva u nogometu na velikom platnu. Bit će to dan koji spaja rekreaciju, inspiraciju i zajedničko navijanje u srcu Drniša.

Kazalište Moruzgva

GOODfest ni ove godine ne zaboravlja svoje najmlađe posjetitelje. Tijekom festivala održavat će se petodnevna edukativna dramska radionica za djecu pod vodstvom Petre Radin, kroz koju će naši najmlađi polaznici uz igru, kreativnost i scenski rad razvijati maštu, samopouzdanje i ljubav prema kazalištu.

Kazalište Moruzgva

Festival nastavlja širiti svoju priču i izvan Drniša. Kroz program GOODfest On Tour dio festivalskog sadržaja stiže i u Oklaj, Unešić te Mirlović Zagoru, potvrđujući želju organizatora da kultura i kvalitetni sadržaji budu dostupni i publici iz okolnih mjesta.

Kazalište Moruzgva

GOODfest je tijekom šest godina prerastao okvire klasičnog ljetnog festivala. Postao je mjesto susreta, novih iskustava, umjetnosti, zabave i zajedništva, manifestacija koja svakog srpnja okuplja tisuće posjetitelja i pretvara Drniš u grad dobrih priča.

Kazalište Moruzgva

Ovog ljeta GOODfest donosi svoje najambicioznije izdanje dosad – pet dana vrhunskih hit predstava, koncerata, sportskih događanja, dječjih radionica i sadržaja za cijelu obitelj. Od 17. do 21. srpnja Drniš ponovno postaje pozornica dobrih priča. Vidimo se na šestom GOODfestu!