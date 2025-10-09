Samsung x Jamie Oliver: Bespoke AI inspirira novu kulturu kuhanja kod kuće

Regionalno predstavništvo tvrtke Samsung Electronics priredilo je ekskluzivno kulinarsko druženje uz praktične mogućnosti Samsung Bespoke AI linije uređaja; od pametnog planiranja obroka do inovativne pripreme jela. U modernom i vizualno dojmljivom ambijentu, gosti su doživjeli spoj inovativne tehnologije i užitka kuhanja kroz interaktivnu kulinarsku radionicu koju je inspirirala Samsung x Jamie Oliver suradnja.

Kuharsku palicu preuzeo je poznati food blogger Vedran Bošković, čija je strast prema kuhanju i autentičnom okusu stvorila iskustvo u kojem tehnologija i kulinarska kreativnost idu ruku pod ruku.

Promo

Gosti su se raspodijelili u timove i s Vedranom, uz pomoć najnovijih Samsung uređaja pripremili ukusna jela, otkrivajući kako jednostavno i brzo kreirati obroke za svakodnevne prilike i posebne trenutke.

Pametna rješenja za jednostavniji život

Samsung Bespoke AI linija donosi novu dimenziju kuhinjskih iskustava; od hladnjaka koji prepoznaju namirnice i predlažu recepte, ploča za kuhanje s Flex Plus zonom, do pećnica s jedinstvenom Dual Cook tehnologijom koje automatski podešavaju temperaturu i vrijeme pečenja.

Integracija sa SmartThings aplikacijom omogućuje jednostavnije planiranje obroka, smanjenje bacanja hrane i pretvaranje kuhinje u prostor kreativnosti i druženja. Za brz i besprijekoran završetak, Bespoke AI Jet Ultra štapni usisavač (najsnažniji Samsung štapni usisivač na svijetu) pokazao je kako čišćenje može biti jednako pametno i moćno kao kuhanje.

Promo

Tijekom radionice, sudionici su praktično isprobali pametne značajke hladnjaka i upravljanja namirnicama uz AI Home. S 9-inčnim LCD zaslonom osjetljivim na dodir, AI Home je postao intuitivno središte u kuhinji – omogućujući sudionicima praćenje recepata, upravljanje pametnim uređajima i korištenje glasovnog pomoćnika za personalizirane informacije i praktične savjete.

Recepti su inspirirani suradnjom Samsung x Jamie Oliver, koja nastoji inspirirati ljude da ponovno zavole kuhanje kod kuće. Zagrebački studio tako je postao epicentar okusa i tehnologije, gdje su sudionici s lakoćom pripremali ukusna jela i dijelili svoja iskustva na društvenim mrežama, dok je Samsung Bespoke AI pokazao kako pametna kuhinja može biti jednostavna, zabavna i inspirativna.

Promo

„Ideja suradnje Samsung x Jamie Oliver nije samo u tehnologiji, nego i u inspiraciji za svakodnevni život. Upravo zato, gosti su imali priliku otkriti kako izgleda kada pametni uređaji postanu sastojak svakog recepta, a kako biste i vi doživjeli dio tog iskustva, ekskluzivno dijelimo recept inspiriran ovom jedinstvenom suradnjom, koji će, nadamo se, inspirirati i druge za stvaranje malo kulinarske čarolije u vlastitim kuhinjama“, rekao je Dino Kovačević, Voditelj odjela potrošačke elektronike, u regionalnom predstavništvu tvrtke Samsung.

Novi ekskluzivni recepti iz suradnje Samsung x Jamie Oliver

Jamie Oliver je osmislio nove recepte imajući na umu Samsung AI tehnologiju i njezinu ulogu u pametnijem načinu života; od pećnica koje mogu istovremeno pripremati dva jela na dvije različite temperature, do hladnjaka koji predlaže recepte na temelju sastojaka koje već imate kod kuće. Novi recepti uključuju klasične favorite poput pečenog pileta, punjenog lososa Gravlax te neodoljivu focacciu.

Promo

Svaki je recept osmišljen tako da pripremu kvalitetnih jela učini jednostavnom za sve one koji, unatoč užurbanom rasporedu i nedostatku vremena za planiranje obroka, žele u svom domu kuhati hranjiva jela za obitelj i prijatelje. Prvih pet recepata sada je dostupno u SmartThings aplikaciji, u odjeljku Hrana, a još jedan će uslijediti kasnije ove godine.

Kako biste i sami doživjeli čari pametnog kuhanja, Samsung vas nagrađuje posebnom ponudom: do 2. studenog 2025. ili do isteka zaliha kupite odabrane kućanske uređaje iz Bespoke AI linije u vrijednosti od 999 € i na poklon dobivate moćni i lagani Jet 60 Turbo štapni usisivač. Tako možete uživati u savršenoj kombinaciji tehnologije i praktičnosti; od pripreme jela do brzog i jednostavnog čišćenja kuhinje. Više informacija dostupno je putem poveznice.

Recept za Samsung x Jamie Oliver focacciu:

Za 10 osoba

Ukupno vrijeme: 50 minuta + vrijeme za dizanje tijesta

Sastojci:

1 kg brašna za kruh + malo za posipanje

1 vrećica (7 g) suhog kvasca

50 g običnog jogurta

1 žlica tekućeg meda

maslinovo ulje

1 glavica češnjaka

5 grančica ružmarina

ekstra djevičansko maslinovo ulje

1 patlidžan

2 tikvice

2 crvene rog paprike

4 žlice zelenog pesta (po mogućnosti domaćeg)

2 kugle mozzarella di bufala (150 g svaka)

šaka svježih listova bosiljka

Promo

Priprema:

U veliku zdjelu stavite brašno i 1 ravnu žličicu morske soli te napravite udubinu u sredini. U vrču otopite kvasac u 700 ml mlake vode, umiješajte jogurt i med pa ostavite nekoliko minuta.

Postupno ulijevajte smjesu u udubinu, pritom miješajući brašno s rubova dok ne dobijete tijesto. Premjestite na pobrašnjenu podlogu i mijesite oko 10 minuta, dok ne postane glatko i elastično. Oblikujte kuglu, stavite ju u lagano nauljenu zdjelu, pokrijte čistom vlažnom krpom i ostavite na toplom oko jedan sat, dok se ne udvostruči.

U međuvremenu odvojite češnje češnjaka (s korom) i lagano ih zdrobite. Usitnite ih u mužaru s ružmarinom i prstohvatom soli da puste miris. Umiješajte 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Nauljite duboki pleh (30×40 cm). Tijesto prebacite u pleh, razvucite da pokrije cijelu površinu, a prstima napravite rupice i udubine. Prelijte aromatiziranim uljem, ponovno pokrijte vlažnom krpom i ostavite na toplom još jedan sat, dok ne udvostruči volumen.

Zagrijte pećnicu na 220 °C. Pažljivo stavite pleh u pećnicu i pecite oko 25 minuta, dok focaccia ne postane zlatna i pečena do kraja. Izvadite iz pleha i kratko ohladite.

Za nadjev: narežite patlidžan i tikvice po dužini na 8 trakica, paprike očistite od sjemenki i narežite na četvrtine. Na jako ugrijanoj grill tavi pecite povrće 5–10 minuta, dok ne dobije lijepu zapečenu koricu. Prebacite u zdjelu, dodajte 1 žlicu maslinova ulja, posolite, popaprite i promiješajte.

Focacciu prerežite vodoravno napola poput velikog sendviča. Donju polovicu premažite pestom, složite povrće s grilla, dodajte natrganu mozzarellu, pokapajte maslinovim uljem i pospite listovima bosiljka. Poklopite gornjom polovicom, narežite i poslužite. Odlično ide uz zelenu salatu.