Rock spektakl 'Queen Symphonic' oduševio Varaždin savršenim spojem rocka i simfonije

Upravo održanim spektakularnim koncertom 'Queen Symphonic', koji je ispunio Arenu Varaždin do posljednjeg mjesta, Varaždin je postao središtem glazbene magije. Ovaj jedinstveni simfonijski rock spektakl oduševio je tisuće posjetitelja, koji su uživali u briljantnoj izvedbi najvećih hitova legendarne grupe Queen, spojene s orkestralnim zvukom i vokalnim solistima.

Publika je uživala u vrhunskim izvedbama glazbenih remek djela poput ’Bohemian Rhapsody’, ’Don't Stop Me Now’, ’ We Are The Champions’, ’ We Will Rock You’, ’One Vision’, 'Who Wants to Live Forever', ’ I Want it All’, ’A Kind of Magic’, ’Innuendo’, ’Hammer to Fall’, ’Radio Ga Ga’ imnogih drugih, koje su izvodili talentirani vokali i veliki međunarodni simfonijski orkestar, uz zbor, rock band i big band. Zbor i četiri fantastična solista uspjeli su prenijeti emocionalnu snagu i strast Freddieja Mercuryja i njegovih kolega Briana Maya, Rogera Taylora i Johna Deacona.

Foto: Dario Horvat

Ovaj valentinovski koncert, koji je okupljenoj publici omogućio nezaboravno putovanje kroz glazbenu povijest Queen-a, potvrdio je zašto su pjesme ovog britanskog benda i dalje među najvoljenijima na svijetu. Mješavina rocka i klasične glazbe u simfonijskom stilu ostavila je snažan dojam i izazvala oduševljenje svih prisutnih.

''Jednom rječju - čarolija. Osjeti se da je ovo više od koncerta – ovo je prava glazbena avantura'', rekao je jedan od posjetitelja, dok su aplauzi i ovacije trajali još dugo nakon posljednjeg tona.

Foto: Dario Horvat

