Riverside Garden nudi bajkovitu zimsku priču i blagdanski ugođaj

Lokacija golf terena uz rijeku Savu dobro je poznata mnogima koji traže ekskluzivno mjesto za organizaciju važnih privatnih i poslovnih evenata. Riverside Golf Resort, kao omiljeno odredište brojnih građana, mnogi su do sada povezivali samo s proljetnim i ljetnim događanjima na otvorenom. No, ovaj prostor ima još jednu, manje poznatu stranu, koja dolazi do izražaja u zimsko i blagdansko doba.

Foto: Anđela Černela

Riverside Garden, multifunkcionalni centar za evente i vjenčanja, poznat je kao jedna od najelitnijih zagrebačkih destinacija za događanja zahvaljujući miru, zelenim površinama, ogromnoj terasi i luksuznoj infrastrukturi. Taj dojam neodoljivo podsjeća na scene iz modernih zapadnih metropolitanskih destinacija. Od otvorenja 2021. godine, Riverside Garden ugostio je veliki broj ekskluzivnih događanja poput promocija vodećih brendova, prezentacija novih vozila, vjenčanja i domjenaka. Sa svojom bogatom ponudom, Riverside Garden, koji nudi jednu od najvećih terasa i zelenih površina u gradu, postao je nezaobilazna lokacija za organizaciju važnih svečanosti.

Foto: Anđela Černela

Vlasnica i direktorica Andreja Turkić istaknula je kako je Riverside Garden od početka koncipiran kao vrhunski objekt za sva godišnja doba: „Ako se sjećate, na Golfu je nekada bio šator u kojem su se održavala uglavnom vjenčanja. No, s procvatom i završetkom resorta, bilo nam je u interesu da se montažni objekt zamijeni stalnim, vrhunski opremljenim prostorom. Napravili smo grijani i klimatizirani prostor koji pruža mogućnost organizacije ekskluzivnih evenata tijekom cijele godine. Također, trudimo se unijeti dašak svake sezone u interijer kroz četiri godišnje teme – proljetnu, ljetnu, jesensku i zimsku – koje se mogu personalizirati po željama mladenaca i organizatora.“

Foto: Anđela Černela

„U ovom trenutku, dvorana je uređena u mojoj najdražoj, božićnoj blagdanskoj temi. Potrudila sam se stvoriti pravi osjećaj blagdanske topline i glamura kroz nekoliko pomno osmišljenih instalacija koje su dio svih događanja tijekom prosinca i početka siječnja. Ova blagdanska atmosfera čini naš prostor idealnim kako za korporativne božićne domjenke, tako i za vjenčanja, kojih je u ovo doba godine sve više. Božićno vrijeme je vrijeme darivanja i trenutaka provedenih s obitelji i prijateljima, stoga vjenčanja u ovom razdoblju imaju poseban smisao. Upravo zato smo dodatno uljepšali naš prostor kako bi svim gostima pružili nezaboravan blagdanski ugođaj“ dodala je Andreja.

Foto: Anđela Černela

Mladenci danas, pored odabira savršenog prostora, pridaju posebnu pažnju i odabiru vozila kojim dolaze na svečanost, jer ono reflektira njihov karakter i temu vjenčanja. Stoga se Riverside Garden pobrinuo da ponuda bude uistinu posebna, nabavkom nekoliko rijetkih, novo restauriranih luksuznih vozila. U ponudi su bijeli Rolls Royce Silver Shadow II iz 1977. godine, crveni Porsche 911 Carrera Speedster iz 1991. godine te crni Porsche Carrera Cabrio iz 1994. godine. Ove opcije nude savršeni spoj kraljevskog glamura i ikonskog supercar stila. Vozila su dostupna u dva aranžmana, samo za potrebe fotografiranja na lokaciji Riverside Golf Resorta ili za cjelodnevni prijevoz mladenaca, od početka dana pa sve do dolaska na svadbenu svečanost.

Foto: Anđela Černela

Riverside Garden, kontinuiranim unaprjeđenjima i inovativnim ponudama, potvrđuje svoju reputaciju vrhunske lokacije za organizaciju događanja koja ostaju urezana u pamćenje. Od proljetnih evenata na otvorenom do zimskih bajkovitih vjenčanja, ovaj resort postavlja nove standarde za luksuz i eleganciju tijekom cijele godine.

Foto: Anđela Černela

Foto: Anđela Černela

Foto: Anđela Černela

Foto: Anđela Černela