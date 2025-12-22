Regent Real Estate božićnim domjenkom zaokružio godinu snažnog rasta

Supružnici Petra i Ante Todorić s okupljenim partnerima, suradnicima, klijentima, prijateljima i obitelji, proslavili su jednu od najznačajnijih poslovnih godina od osnutka Regent Real Estate Agency

Posljednja subota prije Božića posljednjih je godina postala prepoznatljiv termin za jedno od zapaženijih zagrebačkih poslovno-društvenih okupljanja. Riječ je o Regent Real Estate božićnom domjenku kojim se, sada već tradicionalno, obilježilo razdoblje snažnog rasta, strateških iskoraka i daljnjeg pozicioniranja među vodeće agencije za nekretnine u Hrvatskoj.

Događanje na kojem su supružnici Petra i Ante Todorić, koji stoje iza Regent Real Estate Agency, okupili partnere, suradnike, klijente, prijatelje i obitelj, bila je prilika za neformalno druženje i razmjenu iskustava, ali i za kratki pogled unatrag na godinu koja je za Regent bila jedna od najznačajnijih od osnutka.

Bojan Zibar

U vrlo kratkom vremenu agencija se pozicionirala među pet najjačih agencija za nekretnine u Hrvatskoj, što predstavlja jasnu potvrdu dugoročno postavljene strategije, fokusa na kvalitetu te kontinuiranog ulaganja u ljude i procese. Sa sjedištima u Zagrebu i Splitu, Regent danas djeluje kao pouzdan partner u segmentu nekretnina, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Ovakav uspjeh proslavljen je prigodnim domjenkom na terasi zagrebačkog hotela Esplanade, koji je, uz glazbeni program Marka Tolje, okupio preko 300 gostiju, među kojima su bili i Iva Todorić i Tara Balent, Ivan Todorić, Matea i Bruno Kovačević, Iva Jerković, Stjepan i Ivana Tomas, Ivana Mišković Karić, Hrvoje Balent i Draženka Balent, Vedran Prasnikar i Emina Pršić Prasnikar… Očekivano, otvorio se prostor i za razgovore o projektima koji su obilježili proteklu godinu. Među novim zastupanjima agencije ističu se neki od najrelevantnijih i najprestižnijih projekata na domaćoj sceni – Mövenpick, San Canzian Village & Hotel, Falkensteiner i Molum – kao i niz vrhunskih stambenih zgrada te privatnih rezidencija. Upravo takav portfelj dodatno učvršćuje poziciju Regenta u najvišem tržišnom segmentu.

Iza tih rezultata stoji Regent tim koji danas broji više od 20 stručnjaka, a koji se, prema svemu sudeći, uspješno prilagođava dinamici tržišta. Unatoč oscilacijama koje su obilježile sektor nekretnina, Regent bilježi stabilan rast, uz razinu profesionalnosti koja se u industriji sve češće ističe kao diferencijator.

Poslovne iskorake agencije ove je godine pratio i snažan fokus na digitalna rješenja i primjenu umjetne inteligencije. Tako je Regent na novoj web stranici <https://procjena.regent.hr/> lansirao AI aplikaciju za procjenu vrijednosti nekretnina putem koje korisnici mogu samostalno procijeniti vrijednost svoje nekretnine, što se već sada pokazalo kao jedno od najzanimljivijih i najkorisnijih novih rješenja na tržištu, a što ujedno potvrđuje usmjerenost agencije prema tehnološki naprednim i funkcionalnim rješenjima.

Upravo kroz kontinuirano usavršavanje tima i otvorenost prema novim tržišnim i tehnološkim rješenjima, Regent Real Estate se profilira kao agencija koja aktivno sudjeluje u redefiniranju standarda domaćeg tržišta nekretnina.

