Podcast 'Mame kod Lane' predstavio prvi službeni modni komad u suradnji s brendom Mooshie Wooshie
Popularni podcast „Mame kod Lane“, koji već treću godinu zaredom okuplja tisuće žena i mama diljem Hrvatske i regije, dobio je svoj prvi službeni modni komad – MKL majice. Riječ je o projektu iza kojeg stoji Lana Gojak Bajt, glumica i voditeljica podcasta, koja je kroz iskrene razgovore s mamama iz javnog života, stručnjacima i brojnim inspirativnim ženama izgradila zajednicu u kojoj se dijele iskustva roditeljstva, ali i životne priče koje nadahnjuju i povezuju.
U suradnji s domaćim brendom Mooshie Wooshie, poznatim po stvaranju odjevnih komada inspiriranih znanošću o ranom razvoju i poticanju senzorne povezanosti beba i roditelja, nastale su majice koje nose snažne poruke: “Moje majčinstvo, moja stvar” i “24/7 mama”.
Prvotno osmišljene kao poklon za vjernu publiku i gošće podcasta, MKL majice zbog velikog su interesa zajednice puštene u prodaju – no s humanitarnim ciljem. Cijeli prihod od prodaje do kraja rujna bit će doniran mami Lei Devčić Conjar, koja se bori s agresivnim oblikom karcinoma.
“Ove majice su mi osobno jako poseban projekt. Htjela sam da naše zajedništvo dobije i svoj opipljivi simbol – nešto što će nositi baš naše mame kao znak pripadnosti i podrške. Najviše me veseli što svaka kupljena majica znači i konkretnu pomoć – ovaj put mami Lei”, istaknula je Lana Gojak Bajt, autorica podcasta Mame kod Lane.
Podcast „Mame kod Lane“ od samog početka postao je prepoznat kao siguran prostor za razgovore o majčinstvu bez filtera – o njegovim lijepim, ali i izazovnim stranama. Upravo ta autentičnost i otvorenost stvorila je snažnu zajednicu mama koja danas broji na tisuće vjernih slušateljica i pratiteljica. MKL majice tako su prirodni nastavak te priče – simbol zajedništva, podrške i hrabrosti.
MKL majice izrađene su od kvalitetnog materijala i dizajnirane s pažnjom i ljubavlju kojom se kreiraju i prepoznatljive Mooshie Wooshie kolekcije. Dostupne su u web shopu Mooshie Wooshie po cijeni od 39 €.
Kupnjom MKL majice, svaki nositelj postaje dio priče o roditeljstvu, zajedništvu i dobroti – jer ova moda ima srce.
Više na: mooshiewooshie.com/mame-kod-lane-x-mooshie-wooshie.