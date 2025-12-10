403 Forbidden

Moda
TOPLI LUKSUZ

Kašmir komadi iz Zare, COS-a i H&M-a za elegantne zimske kombinacije

Žena.hr
10. prosinca 2025.
COS
Iako je dugo bio rezerviran za dizajnerske kolekcije, posljednjih sezona high street brendovi poput Zare, COS-a i H&M-a ponudili su iznenađujuće kvalitetne kašmir modele – od klasičnih pulovera i profinjenih kardigana do modernih krojeva i udobnih dodataka

Kašmir je oduvijek imao posebno mjesto u zimskoj garderobi – i to s dobrim razlogom. Riječ je o materijalu koji spaja iznimnu mekoću, lagano pletivo i impresivnu toplinu, stvarajući onaj poznati osjećaj luksuza koji se ne može usporediti ni s jednim drugim vlaknom. Kašmir ne grije samo fizički; on u odjevne kombinacije unosi profinjenost, jednostavnost i nenametljivu eleganciju. Upravo zbog toga mnoge žene, kada temperature padnu, instinktivno posežu za kašmirskim puloverima, mekanim kardiganima ili finim, minimalističkim šalovima koji podižu čak i najjednostavniji outfit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kaveeta Ph (@kavveeta)

Iako se dugo smatralo da je kašmir skup i rezerviran isključivo za dizajnerske brendove, posljednjih nekoliko godina kvalitetni komadi od kašmira mogu se pronaći i u high street ponudi. Zara, COS i H&M prepoznali su želju za kvalitetom, pa su u svoje kolekcije uveli linije od čistog kašmira ili njegovih pažljivo odabranih mješavina. Rezultat su komadi koji zadržavaju sve ono zbog čega je kašmir poseban – mekoću, dugotrajnost i toplinu – ali dostupniji su i jednostavniji za uklopiti u svakodnevni stil. Od trendi modela s visokim ovratnicima do udobnih hlača od kašmirskog pletiva i klasičnih džempera u neutralnim tonovima, high street brendovi nude iznenađujuće impresivan izbor.

Osobito se ističu modeli koji su iz sezone u sezonu postali prepoznatljivi. COS svake zime vraća svoj kultni chunky crew-neck pulover koji se redovito pojavljuje na društvenim mrežama i ostaje jedan od najprodavanijih komada ovog brenda. U H&M-u pažnju privlače puloveri od mješavine kašmira, dok Zara iz godine u godinu širi svoju kašmirsku ponudu, posebice u kategoriji pulovera i kardigana, ali i modnih dodataka.

Na kraju, donosimo neke od našh favorita za ovu zimu - najljepše kašmir komade iz Zare, COS-a i H&M-a koji će ove zime unijeti toplinu, sofisticiranost i dozu luksuza u svaki look.

COS - 229 €

COS - 69 €

COS - 279 €

COS - 149 €

COS - 249 €

H&M - 159 €

H&M - 139 €

H&M - 139 €

H&M - 139 €

Zara - 89,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 69,95 €

