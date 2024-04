Majka djevojčice koja je ujedinila Hrvatsku, Petra Petrušić, u popularnom podcastu 'Mame kod Lane'

Hrabra majka hrvatskoj javnosti poznate djevojčice Lave i sina Ozrena, NLP trenerica i supruga, Petra Petrušić gošća je ovotjedne epizode podcasta „Mame kod Lane“ voditeljice Lane Gojak Bajt. Simpatična Petra je u ovoj epizodi podijelila svoje strahove, životne borbe, iskreno i otvoreno odgovarala na pitanja počevši od njenog djetinjstva i odrastanja, pa sve do svakodnevnih izazova koje život nosi kada je u pitanju odgoj djevojčice kojoj je bila potrebna pomoć svih nas.

„Svoje djetinjstvo pamtim kao seosko, idilično. Odrastala sam u kvartu koji je tada bio na periferiji grada Zagreba, ali pamtim samo najljepše stvari iz tog perioda. Igru u kojoj smo svi iz susjedstva uživali, iako nije bilo puno toga dostupno, mi smo si napravili najbolji mogući provod u djetinjstvu i taj period dao mi je dozu samostalnosti što mi je kasnije u životu jako puno pomoglo. Znala sam se sama već s jedanaest godina voziti autobusom iz Brdovca u Zaprešić u školu te sam vrlo rano naučila što znači biti odgovoran i samostalan.“- započeo je razgovor Petre i Lane. „Majčinstvo i bračni život nikada nisam planirala, iako sam vrlo rano ostala trudna, sa svoje dvadesettri godine. Moja sanjarenja bila su Gossip girl i život na Manhattanu, no život se odigrao totalno drugačije, i danas više nisam djevojčica sa snovima koje sam ranije imala. Svoj život sam okrenula i prvo se posvetila djeci pa tek onda karijeri i mogu reći da bi mi bilo puno lakše da sam prvo izgradila karijeru, ali možda moje karijere ne bi bilo u ovome svjetlu da nije bilo moje djece.“ – istaknula je Petra te dodala da je sudbinski njen život odlučio biti jako turbulentan.

Foto: Siniša Bajt

U ugodnom razgovoru, Petra je otkrila kako je u dvadesetima podnosila trudnoću i hormonalne promjene te se prisjetila trenutka kada je saznala da je trudna i samih poroda. „Trudnoća s Lavom u odnosu s trudnoćom s Ozrenom, bila je jako izazovna jer je Ozren tada imao nepune dvije godine, puno više sam se bojala trenutka kada će se Lava roditi, nego samog perioda trudnoće. Lavin kućni porod bio je posebno iskustvo jer me nitko nije tjerao na ništa i nije mi davao upute. Lavu sam rađala s krunom na glavi.“ Petra je u emotivnom razgovoru otkrila i trenutak kada su saznali za Lavinu dijagnozu. „Nakon prvog pregleda u poliklinici Sabol, kada je Lava imala četiri mjeseca, doktor nam je rekao da se nadaju da je u pitanju spiralna mišićna atrofija. Tada nam je to bilo strašno za čuti. Čak su nam govorili da od zdravog djeteta radimo bolesno i u tom procesu smo izgubili šest mjeseci u sustavu pokušavajući doći do rješenja. Lava da je primila lijek sa devet mjeseci ona bi bila zdravo dijete. Utrka s vremenom tada je bila ključna i sada kada gledam svoje izjave priznajem da zvuče dosta oštro, ali tada nisam znala na koji način pojasniti koliko je novorođenački probir važan i bitan i koliko drastično mijenja život djeteta.“

U podcastu Lana i Petra otvorile su još mnogo zanimljivih tema, a sve zanimljivosti otkrijete već danas. Epizoda je dostupna na YouTubeu, te audio podcast platformama poput Spotifya, Applea i Googlea.