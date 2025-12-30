403 Forbidden

KVALITETA KOJA TRAJE

Pametna investicija u stil: Tommy Hilfiger kolekcije na sniženju do 50 posto

30. prosinca 2025.
Pametna investicija u stil: Tommy Hilfiger kolekcije na sniženju do 50 posto
Bezvremenski stil sada uz popuste do 50%

Tommy Hilfiger najavljuje zimsko sniženje uz popuste do 50% na kolekcije jesen/zima 2025., donoseći priliku za ulaganje u komade koji traju sezonama. Prepoznatljiv po spoju klasične američke estetike i modernog pristupa, brend ostaje vjeran vrijednostima kvalitete, funkcionalnosti i stila koji ne izlazi iz mode.

Na sniženju se nalaze kaputi i jakne čistih linija, pletenina od kvalitetnih materijala, prepoznatljive košulje s decentnim logom, hoodice, traper, obuća i modni dodaci koji čine temelj svake garderobe. Riječ je o kolekcijama koje se lako kombiniraju, nadilaze trendove i odgovaraju različitim životnim stilovima – od poslovnih do ležernih dnevnih kombinacija.

Zimsko sniženje dostupno je online, putem mobilne aplikacije koja donosi dodatne pogodnosti i jednostavnije iskustvo kupnje, kao i u svim Tommy Hilfiger prodajnim mjestima.

Ovo je idealna prilika za odabir klasičnih komada s modernim potpisom, dizajniranih za dugotrajnu upotrebu i dosljedan stil – upravo onakav kakav Tommy Hilfiger njeguje desetljećima.

Zimsko sniženje dostupno je u Tommy Hilfiger trgovinama u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli i Zadru, u svim Fashion&Friends multibrand trgovinama, kao i online na fashionandfriends.com i mobilnoj aplikaciji.

Pametna investicija u stil: Tommy Hilfiger kolekcije na sniženju do 50 posto