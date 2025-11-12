Novi hrvatski brend sportske odjeće, Être, spaja pokret, stil i identitet

ÊTRE nije rezultat poslovnog plana, već trenutka inspiracije i zajedničkog klika četvero osnivača koje povezuje strast prema pokretu, minimalizmu, estetici i osobnom razvoju

Regionalna modna i sportska scena bogatija je za novi premium brand sportske odjeće, ÊTRE. Nastao iz vizije četiri osnivača, Lee Senjak, Alme Halilović, Ilije Krčalića i Denisa Halilovića, ÊTRE donosi potpuno svjež pristup odjeći za aktivni život: spoj pokreta, estetike i lifestyle filozofije “biti”.

Erna Imamović i Daria Osipoova

ÊTRE nije rezultat poslovnog plana, već trenutka inspiracije i zajedničkog klika četvero osnivača koje povezuje strast prema pokretu, minimalizmu, estetici i osobnom razvoju. Shvatili su da dijele istu ambiciju – podići standard i promijeniti način na koji ljudi doživljavaju sportsku odjeću.

“Ljudi danas žele više od lijepih tajica i topova. Žele stav, identitet, osjećaj. Žele odjeću koja ih podržava, osnažuje i prati kroz dan. To je bio naš klik i trenutak kad je ÊTRE počeo nastajati”, poručuju osnivači.

Naziv branda dolazi od francuskog glagola être što znači “biti”. Filozofija ÊTRE-a temelji se na prisutnosti, autentičnosti i eleganciji u svakom pokretu. Stvoren je za pojedince koji žive aktivno, bilo to fizički, emocionalno ili mentalno te za sve one koji biraju biti snažni, svjesni i autentični.

Početna kolekcija donosi pažljivo osmišljene komade namijenjene ljubiteljima jednostavnosti, elegancije i stila koji traje. Dizajnirani su da se nose s lakoćom, od studija i treninga do grada, putovanja i svakodnevnih aktivnosti. U kolekciji se nalaze tajice s profinjenom siluetom i osjećajem druge kože, sportski topovi koji spajaju udobnost, eleganciju i diskretnu podršku, majice izrađene od mekih materijala minimalističkog kroja te udobne, chic hoodice i komadi za slojevito odijevanje prilagođeni cjelodnevnom stilu. Naglasak kolekcije leži u bezvremenskoj estetici i prilagodljivosti, odnosno ideji da se isti komad može nositi od jutra do večeri bez kompromisa između udobnosti i stila.

Sva četiri osnivača dolaze iz svijeta pokreta i rada s ljudima, što je snažno oblikovalo DNA branda. “Promatrali smo stvarne potrebe stvarnih ljudi. Kako se kreću, što im smeta, što im daje samopouzdanje. Odjeća ne smije samo izgledati lijepo, ona mora pružiti slobodu, podršku i osjećaj lakoće”, ističu osnivači.

ÊTRE se gradi kroz zajednicu i autentičnu povezanost. Misija branda je okupiti ljude koji dijele isti pogled na svijet, one koji kroz pokret i stil izražavaju svoj identitet i snagu. Vođeni upravo time, osnivači kao glavnu poruku ističu: “Ne čekajte savršen trenutak – stvorite ga. Njegujte svoju viziju i kada postoji samo u vašem osjećaju. Autentičnost i ono što dolazi iz srca uvijek pronađe svoj put.”

ÊTRE tako postaje više od modnog brenda – simbol pokreta, stvaranja i autentičnosti. Svaki njegov komad podsjetnik je da snaga dolazi iznutra, a stil iz načina na koji se živi svaki dan. Vizija brenda usmjerena je na zajednicu koja ne slijedi trendove, već ih stvara kroz vlastiti izraz, svjesnost i slobodu.

