Vizualno spektakularan i emotivno moćan, "Elio" je film o prihvaćanju različitosti, važnosti povezanosti i hrabrosti da budemo svoji.

Za sve male i velike obožavatelje animacije, svemira i priča koje diraju srce, ovog lipnja stiže prava filmska čarolija! Najnoviji animirani film iz čarobne Pixarove i Disneyjeve radionice – "ELIO" – premijerno dolazi u kina 18. lipnja, upravo u savršeno vrijeme za kraj školske godine i početak ljetnih praznika, a ulaznice su u prodaji!

U središtu priče nalazi se jedanaestogodišnji Elio, maštovit dječak koji se osjeća kao autsajder na Zemlji. Umjesto da se uklopi u svakodnevni život, Elio je opsjednut svemirom i vanzemaljcima. Njegov san? Biti otet – naravno, dobrovoljno – i odveden u galaksiju gdje će ga netko napokon razumjeti. I gle čuda – upravo to se dogodi!

Zamijenjen za predstavnika Zemlje, Elio biva odveden u Communiverse, međugalaktičku zajednicu gdje stotine svemirskih vrsta žive u harmoniji. Tamo upoznaje šaroliku postavu izvanzemaljskih likova – od impozantnog ratnika Grigona i njegove nježne prinčeve Glordona, do tekuće superračunalne entitete Ooooo i empatijske liderice Queste. Iako je još uvijek dijete, Elio mora predstavljati cijeli planet – i naučiti što znači biti vođa… i sam svoj.

Vizualno spektakularan i emotivno moćan, "Elio" je film o prihvaćanju različitosti, važnosti povezanosti i hrabrosti da budemo svoji. Režiju potpisuju nagrađivani kreativci Domee Shi (“Turning Red”) i Madeline Sharafian (“Burrow”), dok glasove posuđuju Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Brad Garrett, Jameela Jamil i mnogi drugi. Glazbu potpisuje Rob Simonsen, a film je doslovno eksplozija boja, emocija i mašte.

SPECIJALNE OBITELJSKE AKTIVACIJE – FAMILY WEEKEND UZ “ELIO”U CINESTARU I FAMILY DAY CINEPLEXXU!

Bez brige ako niste spojili produženi vikend – a ni vi na moru ne brinite zbog vrućina! Povodom dolaska ovog intergalaktičkog filmskog hita, kina u Zagrebu i Splitu pripremila su vikend pun zabave, kreativnosti i smijeha!

CINESTAR FAMILY WEEKEND – 21. i 22. lipnja 2025.

Z CENTAR – ZAGREB - Facepainting stanica i kreativni kutak za crtanje – djeca će imati priliku crtati, bojati i stvarati vlastite svemirske likove

MALL OF SPLIT - Facepainting stanica

CINEPLEXX FAMILY DAY – Subota, 21. lipnja 2025.

CINEPLEXX CITY CENTER ONE EAST – ZAGREB i CINEPLEXX CITY CENTER SPLIT - Facepainting i kreativne aktivnosti

“Elio” nije samo film – to je doživljaj. Ovo je priča za djecu, ali i za roditelje, bake, djedove i sve one koji su se ikada osjećali drugačije. Film je pouka o tome kako djeca vide svijet, ali i podsjetnik odraslima koliko je važno slušati, razumjeti i vjerovati u čuda. To je proslava mašte, znatiželje i djetinjstva – i savršen način da obilježite kraj još jedne školske godine.

Pixar i Disney ponovno su kreirali svemir koji ostavlja bez daha – s nevjerojatnim likovima, od kojih svaki ima svoju kulturu, osobnost i poruku. Doživite svemirsku avanturu na velikom platnu – samo u kinima od 18. lipnja! Možete ga pogledati i u 4DX i REALD 3D formatima te u sinkroniziranoj verziji! Vidimo se među zvijezdama – “Elio” vas čeka!