Nina Violić pretvorila Trg bana Jelačića u pozornicu – najavila komediju 'Parazitska posla'

Na Trgu bana Jelačića Nina Violić izvela je nesvakidašnji performans kojim je najavila novu komediju Kazališta Moruzgva – Parazitska posla, u režiji Vanje Jovanovića. Nini su se na performansu pridružili i glumci Sanja Milardović, Zdenka Šustić i Karlo Bernik, koji također igraju u ovoj duhovitoj i aktualnoj komediji.

Prolaznici glavnog zagrebačkog trga su imali priliku vidjeli Ninu Violić u sasvim drugačijoj ulozi – ulozi kozmetičarke koja je svojim šarmom i duhovitošću zaintrigirala mnoge koji su stali u red propitivajući se što se krije iza zanimljivog performansa te time postali dio istog.

Parazitska posla donosi humorističan pogled na jednu od boljki hrvatskog društva – kasno odvajanje djece od roditelja. Kroz prepoznatljive dijaloge i živopisne likove, komedija istražuje što se događa kada se generacijski jaz, briga i kontrola pretvore u izvor neiscrpnih sukoba, ironije i smijeha. Radnja započinje povratkom starije kćeri iz Njemačke, koji se trebao pretvoriti u kratki obiteljski posjet, ali završava kao pravi ring ispunjen optužbama, pasivnom agresijom, sendvičima, kriptovalutama i jednim vrlo upitnim ljubavnim izborom.

Kazalište Moruzgva nastavlja raditi kvalitetne, inovativne komedije u kojima se propituju važna, aktualna društvena pitanja. Tako će i ova komedija, uz puno smijeha, podsjetiti publiku na kaos vlastitih dnevnih soba.

Nina Violić je pritom još jednom pokazala da, iako njezin lik Ankice možda nije najspretniji u manikuri, ona sama briljira kao komičarka – i to će dokazati u ovoj novoj komediji Moruzgve.

Ukoliko ne stignete uloviti predstavu u svom gradu, ovo su neki od termina za listopad: 6.10. Rijeka, 7.10. Nova Gradiška, 11.10. Duga Resa, 12.10. Premijera, Zagreb, Gavella, 18.10. Travno, 22.10 Sesvete, a preostale termine potražite na službenoj web stranici Kazališta Moruzgva. Ulaznice za premijeru su dostupne online: https://gavella.mojekarte.hr/hr/parazitska-posla/ulaznice-641881.html

