Promo
OMILJENI PODCAST

Nina Badrić otvorila šestu sezonu podcasta Ane Radišić: 'Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam'

Promo
22. rujna 2025.
Nina Badrić otvorila šestu sezonu podcasta Ane Radišić: 'Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam'
Mario Poje
Glazbena diva s tri desetljeća karijere otkrila je osobne lekcije, izazove i razloge zbog kojih svoju publiku osvaja isključivo glazbom

Jedna od najvećih domaćih glazbenih umjetnica, Nina Badrić, gošća je nove, a ujedno i prve epizode šeste sezone podcasta Ane Radišić. S nizom bezvremenskih hitova i s više od tri desetljeća kontinuirane prisutnosti na vrhu domaće i regionalne scene, Badrić je u otvorenom razgovoru otkrila mnoge osobne i profesionalne trenutke koji su je obilježili.

Od ranog djetinjstva, kaže, bila je borac - za pravdu, protiv nepravde i uvijek spremna zauzeti se za sebe i druge.

„Već sa sedam godina slučajno sam osvanula na naslovnici tadašnjeg Poleta. Vjerujem da sam već tada imala neki šarm, ono što bismo danas nazvali karizmom. Bila sam radosno dijete, a i danas sam radosna žena. Mislim da imam dar radosti koji nosim u sebi“, prisjetila se Nina svojih početaka.

Glazba je, dodaje, bila njezina sudbina, iako se u tinejdžerskoj fazi zamišljala u nekim drugim snovima.

„Prilike su jednostavno dolazile, čak i kad nisam htjela. Moj prvi profesionalni ugovor dogodio se sasvim slučajno, kroz poznanstvo s Rajkom Dujmićem i Jasenkom Hourom. S devet godina došla sam se igrati u dom na Ribnjaku, tamo su se djeca okupljala. Tu sam upoznala Zdravka Šljivca i tada je nastao zbor Zvjezdice. Ja sam sa svojom prijateljicom Mirelom i njezinom sestrom Marinom bila prva članica.“

Otvoreno je govorila i o izazovima kroz karijeru: „Nije lako održati se na vrhu 30 godina. Nije lako biti žena u ovom poslu, nije lako nositi se s hejterima kojih je na društvenim mrežama previše. Mene je obilježilo to što sam sve sama radila, bez kompozitora, bez menadžera koji ti piše priče za naslovnice. Samu sebe sam bodrila i gurala naprijed. Tek kad prođeš te samoće, onda dođu i veliki suradnici.“

Nina Badrić otvorila šestu sezonu podcasta Ane Radišić: 'Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam'
Mario Poje
Nina Badrić otvorila šestu sezonu podcasta Ane Radišić: 'Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam'
Mario Poje

Jedna od najvažnijih lekcija stigla je iz situacije u kojoj je izgubila veliku priliku zbog kašnjenja.

„Kasnila sam uvijek svima, nisam imala doživljaj vremena i nisam shvaćala da me netko čeka. Dok jednom, na važnom sastanku za veliku kampanju koja je mogla biti svjetska i već je bila dogovorena, nisam zakasnila 20 minuta. Čovjek mi je rekao da ne radi s ljudima koji kradu njegovo vrijeme i ugovor je propao. Nikad više nisam zakasnila.“

Iako ističe da su postojali i teški trenuci koje publika nikada nije osjetila, Badrić kaže da ju je uvijek vodilo dostojanstvo: „Svoju publiku sam osvajala uvijek glazbom, bez skandala. Najvažnije je imati mir u duši. Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam.“

Dotaknula se i ljubavi, rekavši da apsolutno vjeruje u nju, ali ne i u bajkovitog princa na bijelom konju.

Nina je u razgovoru s Anom, koji je dostupan na YouTube kanalu Ane Radišić te na audio platformama poput Spotifyja, Apple Podcasta i Deezera, otkrila i zašto misli da u Hrvatskoj nema zvijezda, zašto je odlučila graditi karijeru bez skandala, zašto smatra da su nas holivudski filmovi pokvarili te zašto neambicioznim muškarcima odlučno kaže „ne“.

Nina Badrić otvorila šestu sezonu podcasta Ane Radišić: 'Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam'
Mario Poje

Razgovorom s Ninom Badrić otvorena je šesta sezona podcasta kojim Ana pomiče granice domaćeg medijskog prostora. Nakon što je petu sezonu zatvorila u impresivnom zagrebačkom HNK-u, gdje je publiku iznenadila emocijom, kreativnošću i vrhunskom produkcijom i ujedno na najbolji mogući način predstavila sve što radi, te nakon predstavljanja knjige „Putem oblaka“ koja je inspirirana izjavama svih njezinih dosadašnjih gostiju, a koja tek treba dobiti svoj zamah, Ana i dalje nastavlja ispisivati jedinstvenu priču. Od ekskluzivnog intervjua s Robinom Sharmom snimljenog u Firenci, preko šestosatnog live podcasta iz hotela Esplanade, do predstavljanja koncepta Content with Conscience pred institucijama Europske unije, njezin rad kontinuirano spaja inovaciju, inspiraciju i emociju.

„Veseli me što mogu nastaviti graditi ovu priču s ljudima koji svojim životnim iskustvima i talentima inspiriraju druge. Svaka sezona donosi novu energiju, a vjerujem da će šesta biti posebna. Divno je uploviti u nju s jednom glazbenom divom kao što je Nina. Uzbuđena sam zbog svega što je pred nama u studiju, ali i izvan njega - ekstenzijama podcasta, eventima, knjizi, razgovorima koji će, sigurna sam, motivirati publiku i sve nas da vjerujemo u sebe i svoje snove“, poručila je Ana.

Pročitajte još o:
Nina Badrić
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OMILJENI PODCAST
Nina Badrić otvorila šestu sezonu podcasta Ane Radišić: 'Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam'