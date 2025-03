Nikolina Pišek u ovotjednoj epizodi podcasta 'Mame kod Lane'

Gošća 47. epizode popularnog podcasta „Mame kod Lane“ voditeljice Lane Gojak Bajt je poznata po svojoj karizmi, elokventnosti i besprijekornom modnom stilu. Godinama je prisutna na televizijskim ekranima, ali ipak, kada se svjetla reflektora ugase, ona je prije svega mama, i to mama 28-godišnje Hane Leonarde i desetogodišnje Une Sofije, a riječ je o Nikolini Pišek.

U ovoj epizodi Nikolina je podijelila svoje iskustvo majčinstva, izazove koje donosi povećalo javnosti te kako uspijeva uskladiti obiteljski život s dinamičnom karijerom. Nikolina je bila vrlo iskrena o iskustvu majčinstva, ali i o trenucima kada nije lako biti „savršena. „Majčinstvo nam se ponekad dogodi kada nam se čini da smo najmanje spremne: usred studija, nesigurnosti, strahova ili nesređene financijske situacije. Ali, valjda to mora biti tako. Hormoni, ljubav i snaga koju ni same ne znamo da imamo... sve se to nekako posloži i izguramo i ono što se činilo nemogućim.“ – otkrila je Nikolina.

U razgovoru, Nikolina je popričala i o svom iskustvu dva različita majčinstva koja je prošla u dva potpuno različita puta. Prvi put kad je postala majka, bila je mlada, sama, u teškoj financijskoj situaciji, istovremeno je studirala, radila i odgajala dijete. Kako? Ni sama ne zna. Ali zna da su joj tada, usprkos svemu, ružičaste naočale bile čvrsto na nosu. Jer majčinstvo, ma kako teško bilo, uvijek nosi i onu nevjerojatnu, gotovo magičnu snagu. Danas, iz potpuno drugačije perspektive te s bogatijim životnim iskustvom, dijeli svoju priču, onu koja pokazuje da ne postoji samo jedno lice majčinstva.

Foto: Siniša Bajt

Postporođajno mentalno zdravlje majki uvijek je aktualna i važna tema, a Nikolina je otvoreno podijelila i svoje iskustvo s dva potpuno različita postporođajna razdoblja. Nakon prvog poroda nije imala vremena ni stati, a kamoli razmišljati o sebi – bila je sama, radila, studirala, brinula se o bebici i borila se da preživi. Briga o vlastitom mentalnom zdravlju? U tom trenutku to je bio luksuz koji si nije mogla priuštiti. A onda, godinama kasnije, nakon što je postala majka drugi put, kada je sve napokon bilo „na svom mjestu“, kada je imala sigurnost, stabilnost i podršku, javili su se napadi panike, anksioznost i osjećaj tuge koji nije mogla objasniti ni pobijediti. Sve te teške osjećaje uspjela je nadvladati tek kada je potražila stručnu pomoć. Jer majčinstvo, koliko god bilo čarobno, zna biti i iscrpljujuće, usamljeno i teško. I zato je važno razgovarati i potražiti pomoć. Važno je znati da nismo same!

O ovoj važnoj temi i često neizgovorenim situacijama Lana i Nikolina otvoreno su porazgovarale u novoj epizodi u kojoj je Nikolina podijelila svoj mnogih životnih situacija s kojima se suočila kao majka.

Nova epizoda dostupna je već danas na YouTubeu te audio podcast platformama poput Spotifya i Applea.