Nexstage teatar započeo svoju priču – Predstava “Ljudina” oduševila premijerom u Knapu

Topla i duhovita priča o ljudskosti, društvenim predrasudama i neočekivanim susretima osvojila je publiku već na prvoj izvedbi

Premijerna izvedba predstave „Ljudina“ održana u prepunom i danima unaprijed rasprodanom kazalištu Knap privukla je brojne uzvanike, glumačke kolege i ljubitelje kazališta koji su željeli biti dio početka jedne nove kazališne priče. Prvi projekt Nexstage teatra, iza kojeg stoje glumci Katarina Baban i Matko Knešaurek, dočekan je s mnogo podrške, emocija i toplih reakcija — a publika je već na prvoj izvedbi potvrdila da je riječ o naslovu koji će ostaviti trag.

Dore Šarić (Barker)

Predstava „Ljudina“ donosi snažnu i rijetko obrađivanu temu predrasuda prema osobama niskog rasta, a kroz humor, toplinu i intimne trenutke otvara prostor za razgovor o prihvaćanju, razumijevanju i različitostima koje nas oblikuju. U glavnim ulogama nastupaju Matko Knešaurek i Antun Brzak, koji kroz priču o Danijelu i Tomi vode publiku na emocionalnu i duhovitu vožnju ispunjenu neočekivanim susretima, skrivenim strahovima i borbom za pripadanje. Režiju potpisuje Tihana Strmečki, redateljica s bogatim međunarodnim iskustvom, dok je tekst napisala Petra Cicvarić, čija dramaturgija spaja smijeh i emociju u skladnu i dojmljivu cjelinu.

Dore Šarić (Barker)

Uspješna večer i velik interes publike

Rasprodana dvorana, dugotrajni pljesak i osmijesi publike bili su jasan znak da je Nexstage teatar svoj producentski prvijenac započeo na najbolji mogući način. Posebno su se istaknule reakcije kolega glumaca i prijatelja koji su došli podržati Katarinu i Matka u njihovom novom profesionalnom poglavlju, a među prvima premijeru nisu propustili ni Slavko Sobin, Martina Stjepanović Meter, Ana Begić Tahiri, Csilla Barath Bastaić, Ana Maras Harmander, Mirna Medaković Stepinac, Lena Medar, Luka Nižetić, Sementa Rajhard i brojni drugi.

Dore Šarić (Barker)

Dore Šarić (Barker)

Dore Šarić (Barker)

Katarina Baban istaknula je koliko joj ova premijera znači: „Na ‘Ljudini’ smo radili s puno ljubavi i odgovornosti jer smo znali da otvaramo temu koja je društveno važna i emotivno zahtjevna. Htjeli smo da prva predstava našeg teatra nosi poruku — i kad smo na pozornici osjetili reakciju publike, znali smo da je vrijedilo svakog koraka.“

Dore Šarić (Barker)

Matko Knešaurek, koji u predstavi i glumi i producira, dodao je: „Ući u producentsku priču bio je veliki korak, ali večeri poput ove daju nevjerojatnu potvrdu da radimo nešto što ima smisla. ‘Ljudina’ je nastala iz želje da se progovori o ljudskosti, empatiji i svemu onome što često zaboravimo u brzini svakodnevice. Publika je to prepoznala — i to nam je najveća nagrada.“

Dore Šarić (Barker)

Dore Šarić (Barker)

Nexstage teatar — nova energija na sceni

Sudeći prema prvom koraku, Nexstage teatar najavljuje svjež pristup, hrabre teme i projekte koji povezuju publiku i umjetnike. „Ljudina“ je upravo takva predstava — jednostavna, snažna i duboko ljudska, a istovremeno ispunjena humorom koji dopire do svih generacija.

Dore Šarić (Barker)

Nakon premijere, predstava nastavlja svoj put prema publici diljem Hrvatske, a interes za nadolazeće izvedbe već je velik. Iduću izvedbu „Ljudine“ pogledati možete u srijedu, 28. siječnja 2026. godine.