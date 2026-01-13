403 Forbidden

MELANIA - samo u kinima diljem svijeta od 30. siječnja 2026.

13. siječnja 2026.
Zakoračite u svijet Melanije Trump dok koordinira planove inauguracije, snalazi se u složenostima tranzicije Bijele kuće i seli svoju obitelj natrag u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država

Film MELANIA studija Amazon MGM Studios pruža dosad neviđen uvid u dvadeset dana koji prethode predsjedničkoj inauguraciji 2025. godine - iz perspektive same prve dame.

Zakoračite u svijet Melanije Trump dok koordinira planove inauguracije, snalazi se u složenostima tranzicije Bijele kuće i seli svoju obitelj natrag u glavni grad Sjedinjenih Američkih Država.

Uz ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i dosad neviđenih okruženja, MELANIA donosi povratak gospođe Trump u jednu od najmoćnijih uloga na svijetu.

Izjava prve dame Melanije Trump:

"Povijest se oblikuje tijekom dvadeset dana mog života uoči predsjedničke inauguracije Sjedinjenih Američkih Država. Po prvi put, svjetska publika pozvana je u kina kako bi svjedočila ovom prijelomnom poglavlju - intimnom, nefiltriranom uvidu u moj put, dok usklađujem obiteljski život, poslovne obveze i filantropiju na iznimnom putovanju prema ulozi prve dame Sjedinjenih Američkih Država."

- Prva dama Melania Trump

Melania Trump
MELANIA - samo u kinima diljem svijeta od 30. siječnja 2026.