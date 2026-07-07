Ljeto u znaku američkog stila: Tommy Hilfiger predstavlja veliko sniženje do -50 %

Lan, traper, polo majice i prepoznatljivi Tommy Hilfiger klasici sada su dostupni po posebno atraktivnim cijenama

Ljubitelji bezvremenskog američkog stila imaju razlog za zadovoljstvo. Tommy Hilfiger pokrenuo je veliki sezonski SALE u sklopu kojeg su odabrani artikli iz aktualne kolekcije proljeće/ljeto 2026. dostupni uz popuste do čak 50 %, pružajući idealnu priliku za ulaganje u kvalitetne modne komade koji nadilaze prolazne trendove.

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Prepoznatljiv po spoju klasične elegancije i opuštenog lifestyle duha, Tommy Hilfiger već desetljećima predstavlja sinonim za suvremeni premium casual stil. Njegove kolekcije uspješno spajaju tradiciju američkog dizajna s aktualnim modnim trendovima, stvarajući komade koji jednako dobro funkcioniraju u svakodnevnim kombinacijama, poslovnim prilikama i ljetnim putovanjima.

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Aktualna kolekcija proljeće/ljeto 2026. inspirirana je bezbrižnošću mediteranskog ljeta i prepoznatljivom estetikom brenda. Dominiraju prirodni materijali, lagane siluete i prozračni krojevi, uz karakterističnu paletu bijele, tamnoplave i crvene boje te svježe nijanse plave, bež i pastelnih tonova. U kolekciji se ističu lanene košulje, polo majice, lagane haljine, traper komadi, bermude, kupaći kostimi, obuća i modni dodaci koji spajaju udobnost, kvalitetu i sofisticiran izgled.

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Upravo zahvaljujući svojoj prepoznatljivoj estetici i vrhunskoj kvaliteti izrade, Tommy Hilfiger komadi ostaju nezaobilazan dio garderobe iz sezone u sezonu. Riječ je o odjeći koja se lako kombinira, prilagođava različitim stilovima života i predstavlja dugoročno ulaganje u bezvremenski stil.

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Sezonsko sniženje idealna je prilika za odabir modnih favorita po posebno atraktivnim cijenama, bilo da tražite savršenu kombinaciju za godišnji odmor, poslovne obveze ili svakodnevne ljetne trenutke.

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Akcija SALE s popustima do 50 % dostupna je u svim Tommy Hilfiger trgovinama, putem online trgovine www.fashionandfriends.com te kroz mobilnu aplikaciju Fashion&Friends, koja omogućuje jednostavno i personalizirano iskustvo kupnje.