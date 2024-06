Ljetna elegancija u haljinama domaćeg brenda Delight satkanih od najfinijih tkanina

Ljeto doseže svoj puni kapacitet, a samim time, posežemo za laganijim materijalima i ugodnijom odjećom. Izgledati lijepo, a pritom omogućiti koži da diše – nije nemoguće ako biramo kvalitetu u kojoj ćemo se osjećati dobro pa čak i na ovim visokim temperaturama.

Upravo ta već dobro poznata kvaliteta, dolazi iz radionice popularnog hrvatskog brenda DeLight koji uvijek priskače u pomoć kada je bitno izgledati ženstveno, bezvremenski i elegantno. Posvećenost detaljima i samoj izradi, nešto je što već godinama oduševljava brojne klijentice, a vrhunski materijali, kruna su svake kolekcije, bez obzira o kojem godišnjem dobu je riječ.

S obzirom da je sada ljeto koje asocira na prozračnost, lepršavost i svojevrsnu lakoću postojanja, pamuk i viskoza su savršen izbor. Tako je recimo haljina Joanne idealna za svaku priliku, bila ona poslovne ili privatne prirode, s njom je nemoguće pogriješiti, a dolazi u prekrasnim ljetnim bojama kojima je teško odoljeti i koje zaista privlače pozornost.

Zvijezda je definitivno i haljina Joanne Viscose, sastavljena od viskoznog satiniranog tkanja. Njezina ljepota i udobnost su neosporive, a način na koji „pada“ te čini žensku siluetu savršenom, očarava. U njoj svaki gradski, ali i morski korak postaje lagan.

Foto: Zvonimir Ferina

Haljina Claire je upravo onaj klasik koji bi se trebao nalaziti u svačijem ormaru, dok je haljina Zora od 100% pamuka, s podstavom od 100% pamuka, više od same haljine. Opipljiva kvaliteta u kojoj će se svaka žena osjećati prekrasno.

U kolekciji se nalazi i haljina Maxine od 100% viskoze, koja uz svoj decentni sjaj odiše profinjenošću na prvu.

Posebnu pažnju zaokuplja i bluza s predimenzioniranom kragnom, a ljubiteljice odijela također mogu odahnuti jer će svog favorita pronaći u trodijelnoj ljepotici Belli koja je satkana od 100% hlane vune. Za potpuni fashion doživljaj, moguće ga je nositi kao prsluk i hlače, ili uz sako, a i u kombinaciji bez prsluka, nemoguće je pogriješiti.

Ulice grada Zagreba savršeno su poslužile kao kulisa kampanje za čije je fotografije i postprodukciju zaslužan Zvonimir Ferina, ispred čijeg objektiva je pozirala manekenka Esther Berišić, dok je za frizuru glavna i odgovorna bila Slađana Mišić, a za make up Maša Mihaljčić.

„O svakoj svojoj kolekciji volim promišljati. Ono što nas već godinama izdvaja su kvaliteta izrade i vrhunski materijali. Osim što moje klijentice vole izgledati lijepo i ženstveno, navikle su na kvalitetu i na promišljanje o materijalima kada govorimo o godišnjem dobu. I na to sam zaista ponosan jer su to prepoznale, već na prvi pogled, a zatim i dodir. Kada je vani vruće, moguće je kvalitetnim materijalom omogućiti svakoj ženi da se osjeća kao da ju ta odjeća ne guši, a svi znamo koliko je to zapravo bitno“ dodaje Ivan Friščić, dizajner, stilist i vlasnik brenda DeLight.

Foto: Zvonimir Ferina

Foto: Zvonimir Ferina

Foto: Zvonimir Ferina

Foto: Zvonimir Ferina