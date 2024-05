Ledo s ponosom predstavlja inovaciju na tržištu − King čaše u slojevima

Asortiman Kinga bogatiji je za tri nova člana. Najpoznatiji okusi sladoleda King na štapiću s najvećom su pažnjom preneseni u inovativni format čaša u slojevima za nove prilike konzumacije.

Svaki sloj ovog sladoleda donosi drugačije teksture u obliku hrskavih komadića, kremastih sladoleda i mekanih preljeva, za još bogatije multisenzorno iskustvo. Otkrijte potpuno novu razinu užitka omiljenih okusa sladoleda King Majestic, King Obsession i King Supreme.

“King je za nas sinonim za kreativnost, pa smo ovom, dosad najvećom inovacijom pokazali našu posvećenost ovom brendu. Željeli smo pomaknuti granice postojećeg i našim vjernim potrošačima i ljubiteljima Kinga omogućiti potpuno novo iskustvo uživanja u sladoledu. Uz King in Layers slavimo inovaciju u svijetu sladoleda, s kojom stižu slojevi različitih ukusa i bogate kremaste teksture. Vjerujemo u ovaj jedinstveni put, kao i u to da će King in Layers postati omiljena poslastica za nadolazeće ljetne daneʺ, poručila je Andrea Klišanić, marketinška menadžerica Adriatics regije u tvrtki Ledo plus.

Tri poznata Kinga u novim čašama

Potražite omiljene sladolede King Obsession i King Majestic u posebnom, novom pakiranju, u čaši od 450 ml, a za sve ljubitelje karamele, tu je i novi King Supreme u čaši. Za razliku od sladoleda na štapiću, inovacija pakiranja sada omogućava uživanje u okusima Kinga i u onim posebnim trenucima posvećenima samo nama, a svaka prilika za uživanje uz King čaše postat će vam novo omiljeno doba dana.

Foto: Promo

Zahvaljujući istančanim, omiljenim, ali i ponekim novim okusima, te inovativnosti pakiranja, ovi se sladoledi savršeno uklapaju u novu komunikacijsku platformu Kinga “Escape the ordinaryʺ jer je samo jedan zalogaj ulaznica za putovanje koje budi sva osjetila i vodi na mjesto neodoljivih užitaka. Praktičnost pakiranja nove linije sladoleda King in layers omogućava da svatko pronađe idealnu mjeru za sebe – bilo da uživa sam ili se pritom nalazi u omiljenom društvu.

Svaki sloj novo savršenstvo

Ljubitelje karamele posebno će oduševiti King Supreme u čaši – sladoled koji naglašava raskoš slane karamele i makadamija oraha, a King Obsession savršen je izbor za one koji obožavaju čokoladu jer se u čaši izmjenjuju slojevi hrskavih žitarica te različiti čokoladni preljevi. Isprobajte i King Majestic u čaši – idealan za one koji vole osvježavajuće i voćne note, a koji ponosno nosi titulu jednog od najboljih sladoleda na svijetu. Slojevi ovog sladoleda nude savršenu kombinaciju voćnih i profinjenih nota bijele čokolade, cheesecakea i borovnice.

Novi sladoledi King svaki će trenutak pretvoriti u nezaboravno iskustvo uživanja i bijeg u gotovo nestvaran svijet stvoren za svakoga. Samo jedan zalogaj Kinga dovoljan je za novo, neobično i maštovito putovanje.