403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
NA KRAJU GODINE

Venera u Vodenjaku donosi neočekivane ljubavne promjene za tri znaka

Ana Ivančić
8. prosinca 2025.
Venera u Vodenjaku donosi neočekivane ljubavne promjene za tri znaka
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ako si se držala veza koje ti više ne služe, svemir te potiče na hrabre i transformativne odluke. Saznaj jesi li među znakovima koji će najintenzivnije osjetiti učinak tranzita Venere, planeta ljubavi

Dosta je bilo igranja na sigurno i držanja konvencionalnih pravila u ljubavi! Krajem prosinca, planet ljubavi Venera ulazi u progresivan i buntovan znak Vodenjaka, donoseći svježu energiju koja je spremna uzdrmati i iznova osmisliti način na koji se povezujemo s drugima. Ovo je vrijeme kada odnosi izlaze izvan tradicionalnih okvira, a otvorenost uma postaje ključna.

Dok je Venera u Jarcu cijenila stabilnost i strukturu, Venera u Vodenjaku slavi individualnu slobodu. Ovaj tranzit ne potiče da radimo stvari onako kako su se oduvijek radile - poziva nas da rušimo barijere i istražujemo nove dimenzije ljubavi. Energija će biti dodatno pojačana jer se Venera spaja s moćnim Plutonom, tjerajući nas da odbacimo površne fasade i suočimo se s onim što je uistinu važno. Na ova će tri znaka najintenzivnije utjecati ovo nebesko kretanje:

Vodenjak: Vrijeme je za potpunu osobnu revoluciju

Spremna si za revoluciju vlastitog identiteta, izgleda i pristupa vezama! Nije svaki dan da Venera putuje tvojim znakom, a pogotovo ne u društvu moćnog Plutona. Ovaj blistavi tranzit poziva te da iznova osmisliš kako izražavaš ljubav, ljepotu i svoje vrijednosti. Bilo da se radi o novom izgledu, novom stavu ili novoj romantičnoj vezi, Venera u Vodenjaku potiče te da prigrliš svoju individualnost i zakoračiš u svoju istinsku autentičnost.

Utjecaj Plutona podržava te dok odbacuješ stare verzije sebe koje ti više ne odgovaraju. Želiš partnera koji ti je ujedno i najbolji prijatelj, nekoga tko cijeni tvoju potrebu za slobodom i prostorom. Privlačit će te neobični, jedinstveni i kreativni ljudi koji izazivaju tvoj um. Ovo je tvoje vrijeme da zablistaš i privučeš ljubav koja slavi tebe u potpunosti.

Venera u Vodenjaku donosi neočekivane ljubavne promjene za tri znaka
Pexels

Lav: Novi početak u partnerskim odnosima

Očekuj uzbudljiv novi početak u svom ljubavnom životu – onaj koji te gura prema autentičnijim i slobodnijim vezama. S Venerom u tvojoj sedmoj kući partnerstva, osjetit ćeš oslobađajuću i progresivnu energiju u svojim odnosima jedan na jedan. Bilo da si slobodna ili u vezi, mogla bi te privući osoba koja u potpunosti prkosi tvojim uobičajenim predodžbama o ljubavi.

Ovo je idealno vrijeme da se oslobodiš zastarjele dinamike u vezama. Utjecaj Plutona dodaje transformativni sloj, tražeći od tebe da napustiš obrasce koji te sputavaju i prigrliš partnerstva koja odražavaju tvoje pravo ja. Sada te ne zanima drama, već iskrenost i ravnopravnost. Tražiš partnera koji će rasti s tobom i podržavati tvoje snove, a ovaj astrološki tranzit ti upravo to i donosi.

Ovan: Neočekivane iskre u krugu prijatelja

Otkrivaš sebe na potpuno novi način! S Venerom koja ulazi u tvoju 11. kuću prijateljstva, društvenih mreža i vizija za budućnost, ovaj tranzit mogao bi potaknuti veze koje izazivaju tvoje uobičajene društvene krugove. Možda osjetiš privlačnost prema nekonvencionalnim prijateljstvima ili počneš redefinirati svoje ciljeve i snove na temelju novih poznanstava.

Venerina konjunkcija s Plutonom potiče te da otpustiš zastarjele veze i prigrliš one koje rezoniraju s tvojim najautentičnijim ja. Očekuj prijateljstva koja te tjeraju na rast i romantične iskre s ljudima koji dijele tvoje jedinstvene strasti. Moguće je da će se upravo prijateljski odnos pretvoriti u nešto više. Tvoja hrabra priroda sada dolazi do izražaja i spremna si riskirati za ljubav koja se temelji na dubokoj povezanosti i zajedničkim idealima.

Ovaj period donosi dašak svježine svima, potičući nas da volimo slobodnije, autentičnije i bez straha. Otvori se neočekivanom i dopusti da te ljubav iznenadi na najljepši mogući način.

Pročitajte još o:
VeneraLjubavni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NA KRAJU GODINE
Venera u Vodenjaku donosi neočekivane ljubavne promjene za tri znaka